Neuer Biomarker ermöglicht GHB-Erkennung bis 72 Stunden

Ein von der Universität Zürich entwickelter Biomarker verlängert das Nachweisfenster für die Droge GHB in Urinproben auf bis zu 72 Stunden.

Die Universität Zürich hat einen neuen Biomarker entwickelt, der die Nachweisbarkeit der Droge GHB in Urinprobe n bis zu 72 Stunden nach Verabreichung ausweiten kann. Dieser Fortschritt soll den Kampf gegen illegale Trophäen in Bars und Clubs unterstützen.

Erweiterung des Nachweisfensters bei GHB

Der Biomarker kombiniert GHB mit einem Zucker, genauer gesagt mit GHB-Pentose. Im Gegensatz zu GHB selbst bleibt diese Verbindung länger im Urin nachweisbar, sodass auch bei verpassten klassischen Tests Hinweise auf eine frühere Einnahme vorliegen können. Das übliche Nachweisfenster für GHB im Blut beträgt etwa sechs Stunden, im Urin rund zwölf Stunden, so die Forscher vom Institut für Rechtsmedizin.

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Potentielle Anwendung in der Strafverfolgung

GHB wird häufig als heimliches K.o.-Tropfen in Bars und Clubs eingesetzt, um Opfer zu betäuben und anschließend zu misshandeln. Betroffene berichten oft von Erinnerungslücken und können nur vermuten, dass die Droge ihr zugeführt wurde. Mit dem neuen Biomarker könnten Strafverfolgungsbehörden nun Beweise sammeln, selbst wenn die übliche Nachweisbarkeit von GHB bereits abgelaufen ist.

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Studienumfang und Ergebnisse

Für die Studie wurden laut Umsatzdaten 2.414 anonymisierte Urinproben aus rechtsmedizinischen Fällen der Jahre 2024 bis 2026 ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass der neuartige Biomarker bei allen analysierten Proben nachgewiesen werden konnte, wenn die Probe innerhalb von 72 Stunden nach der Einnahme entstand.

Ausblick und weitere Forschung

Die Universität Zürich betont, dass noch weitere Studien notwendig sind, um die Einsatzmöglichkeiten des Biomarkers in der praktischen Rechtsmedizin zu verifizieren. Feldtests in Polizeikontrollen und Gerichtsverfahren sind in der Planung, um die Effektivität bei realen Fallzahlen zu prüfen.