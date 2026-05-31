Nach dem umstrittenen Zutrittsverbot für ausländische Gäste führt die Schweizer Gemeinde Pruntrut nun ein abgestuftes Preissystem und zusätzliche Auflagen ein. Während Einwohner vergünstigten Eintritt erhalten, müssen Nichtansässige bis zu 60 Prozent mehr bezahlen und zusätzliche Dokumente vorweisen. Die Maßnahmen lösen erneut Debatten über Diskriminierung und Sicherheit aus.

Das Freibad der Schweiz er Gemeinde Pruntrut steht erneut im Mittelpunkt einer kontroversen Debatte. Nachdem im Sommer 2025 ausländische Besucher zeitweise komplett ausgeschlossen worden waren, wurden nun neue, differenzierte Regelungen eingeführt.

Diese sehen vor, dass Besucher ohne Wohnsitz in der Gemeinde deutlich höhere Eintrittspreise zahlen müssen. Während Einwohner eine Tageskarte für 7,50 Franken erhalten, beträgt der Preis für Erwachsene aus anderen Gemeinden 15 Franken. Jugendliche ohne lokalen Wohnsitz zahlen 10 Franken, das Doppelte des einheimischen Preises von 5 Franken. Zusätzlich zu den höheren Kosten unterliegen auswärtige Gäste, die keine Aufenthalts-, Arbeits- oder Niederlassungsbewilligung besitzen, einer Online-Kaufpflicht für die Tickets.

Darüber hinaus muss beim Eintritt ein gültiger Ausweis oder eine anerkannte Touristenkarte vorgelegt werden. Bei Nichtvorliegen dieser Voraussetzungen kann der Zutritt verweigert werden. Gemeindepräsident Philippe Eggertswyler rechtfertigt diese Maßnahmen mit dem Ziel, die Ruhe und Ordnung im Bad zu gewährleisten, und betont, es gehe nicht darum, Schweizer und Franzosen gegeneinander auszuspielen. Der Hintergrund dieser Entwicklung liegt in den Vorkommnissen des vergangenen Jahres.

Damals waren wiederholt Vorfälle mit Gruppen junger Männer aus dem benachbarten Frankreich registriert worden, die unter anderem zu Belästigungen von Frauen und Angriffen auf das Sicherheitspersonal führten. In Reaktion darauf verhängte die Gemeinde ein pauschales Zutrittsverbot für ausländische Besucher. Diese Entscheidung stieß auf scharfe Kritik. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus bezeichnete das Verbot als problematisch und irritierend, während linke Parteien der Gemeinde Rassismus vorwarfen.

Mit dem nun geltenden, abgestuften System wird das generelle Verbot zwar aufgehoben, doch die unterschiedlichen Preise und zusätzlichen Kontrollen dürften die gesellschaftliche Debatte weiter befeuern. Kritiker könnten die neuen Regeln als diskriminierend und als indirekte Fortsetzung der ausländerfeindlichen Politik ansehen. Befürworter argumentieren hingegen mit der Notwendigkeit, die Sicherheit und den Erholungswert für die ansässige Bevölkerung zu schützen.

Die Entscheidung Pruntruts wirft dabei grundsätzliche Fragen nach dem Umgang mit auswärtigen Gästen, der Angemessenheit von Gemeinderegulierungen und derBalance zwischen Diskriminierungsschutz und lokaler Autonomie auf. Die Entwicklung ist zudem ein eindrückliches Beispiel dafür, wie lokale Konflikte in der grenznahen Region zwischen der Schweiz und Frankreich eskalieren und internationale Aufmerksamkeit erregen können. Der Fall zeigt, dass kommunale Freizeiteinrichtungen zunehmend zu Schauplätzen von Integrations- und identities-politischen Auseinandersetzungen werden.

Ob die neuen Reglungen tatsächlich zu mehr Ruhe führen oder eher neue Formen der Ausgrenzung zementieren, bleibt abzuwarten. Die Debatte in Pruntrut und darüber hinaus ist damit noch lange nicht beendet. Das Freibad bleibt ein Brennpunkt, der die Spannungen zwischen lokaler Selbstverwaltung und übergeordneten anti-diskriminierungsrechtlichen Normen sichtbar macht. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung, eine Lösung zu finden, die sowohl den Sicherheitsbedürfnissen der Einwohner Rechnung trägt als auch internationalen Standards und den Werten einer offenen Gesellschaft entspricht.

Gleichzeitig wird deutlich, wie schnell ein lokales Freizeitangebot zu einem symbolischen Schlachtfeld für grundlegende gesellschaftliche Konflikte werden kann





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