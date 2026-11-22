Bonnie Tyler, Rea Garvey, Pentatonix und Alanis Morissette: Entdecken Sie die wichtigsten neuen Weihnachtslieder 2024 für Ihre Advent-Playlist.

In der bevorstehenden Weihnachtszeit 2024 sorgen etablierte Stars für frischen Wind in den Charts und auf den Spielplisten. Neben klassischen Adventshymnen präsentiert die aktuelle Musikbranche eine beeindruckendepalette an neuen Veröffentlichungen. Musikfans können sich auf Produktionen von Bonnie Tyler, Nik P., Pentatonix, Rea Garvey, Alanis Morissette und weiteren Künstlern freuen. Diese neuen Songs bieten eine gezielte Abwechslung zu den allgegenwärtigen Standardwerken des vergangenen Jahrzehnts.

Stille Nacht für die Rocklegende Bonnie Tyler

Die britische Popikone Bonnie Tyler hinterlässt mit ihrer letzten Studioaufnahme ein emotionales Erbe für das Weihnachtsfest 2025. Die Familie der Sängerin trauert um eine verlorene Stimme, während am Klavier kein Mensch sitzt und Bilder aus ihrem Leben auf einem Tisch zu sehen sind. Diese zutiefst bewegendes Bild umgibt das Release der Ballade, die als ihr musikalischer Abschiedskuss gilt. Für die Fans bedeutet dies, dass ein leerer Raum mit Christbaum den Fokus auf das künstlerische Vermächtnis lenkt. Die einstudierten Gesangslinien wurden bereits im Dezember 2025 finalized, was diese Aufnahme zu einem historischen Dokument ihrer Karriere macht.

Also read „Krebs verändert einen“: Prinzessin Kate gibt in Doku Einblick in...

Rea Garvey feiert den ersten Advent mit neuem Album

Der Kärntner Sänger Rea Garvey bringt mit seinem ersten Weihnachtsalbum "Christmas Calling" am ersten Adventwochenende 2024 frische Energie in die festliche Jahreszeit. Der 64-Jährige, der auch als Ex-Frontmann von Reamonn und Juror bei "The Voice Of Germany" bekannt ist, stellt dabei fünf neue Eigenkompositionen vor. Sein Fokus liegt dabei auf dem persönlichen Erlebnis, das Weihnachten für ihn schon als Kind zu einem außergewöhnlichen Ereignis machte. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Klassikern wie "Little Drummer Boy" bis hin zu traditionellen Volksliedern wie "Es wird scho glei dumpa". Garvey setzt dabei bewusst auf Vielfalt und eine tiefe Verbindung zum Fest, die er mit seinen Zuhörern teilen möchte.

Pentatonix erweitern ihr Weihnachts-Repertoire

Die US-amerikanische A-cappella-Band Pentatonix setzt mit ihrem siebten Weihnachtsalbum "Christmas in the City" im Jahr 2025 auf eine Kombination aus Neuem und Bewährtem. Die Band, die seit Jahren als Synonym für adventliche Besinnlichkeit gilt, präsentiert diesmal eine von New York inspirierte Produktion. Das Album enthält neben drei weiteren Songs auch sieben Liveaufnahmen, die eine besondere Intensität vermitteln. Besonders hervorzuheben ist die neue Deluxe-Edition, die Coverversionen von Soundtracks wie "Der Polarexpress" und dem Titel "Believe" bietet. Diese Veröffentlichung bestätigt den Status der Gruppe als führende Stimme im modernen Weihnachtslied.

Advertisement

Alanis Morissette interpretiert Evergreens mit neuem Klang

Alanis Morissette veröffentlicht Anfang November 2024 ihr erstes Weihnachtsalbum mit dem Titel "Good Weather for Immaculate Conception". Die US-Kanadierin, deren Songs seit den 1990er-Jahren fester Bestandteil im Radio sind, wagt hier einen tiefen Einblick in ihre musikalische Palette. Neben bekannten Titeln wie "Happy Xmas (War Is Over)" oder "Last Christmas" liefert sie auch zwei Originale. "To An Empath At Christmas Time" und "Christmas On The Dancefloor" zeigen dabei eine sehr persönliche Note. Das Album fügt sich nahtlos in die Tradition ein, die Stars wie Kelly Clarkson oder Mariah Carey prägen, und bietet dabei einen eigenen, unverkennbaren Klang.

Junge Stars wie Olivia Rodrigo und Cynthia Erivo

Junge Künstlerinnen erweitern die klassische Weihnachtsmusik um moderne Pop- und Soul-Elemente. Die 23-jährige Grammy-Preisträgerin Olivia Rodrigo legt mit "take me home (4 christmas)" nach fünf Jahren seit ihrem Durchbruch mit "good 4 u" vor. Die Nummer behandelt spielerisch den Besuch bei den Schwiegereltern und knüpft musikalisch an "Christmas Wrapping" von The Waitresses an. Parallel dazu singt die Britin Cynthia Erivo zusammen mit Country-Sängerin Carter Faith "Spending My Christmas With You". Diese Kollaboration verbindet Einflüsse aus Jazz und Soul und passt perfekt in jede US-Christmas-Playlist. Beide Veröffentlichungen zeigen, dass das Genre der Weihnachtslieder weiterhin dynamisch wächst und neue Interpretationen zulässt.