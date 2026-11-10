Neue Total Chess Tour: Magnus Carlsen und Pilotturnier in Budapest starten Schach-Revolution

Die Total Chess World Championship Tour startet in Budapest mit einem innovativen Drei-Format-Pilotturnier. Magnun Carlsen, FIDE und Investoren wie Johannes Høsflot Klæbo revolutionieren das Schach.

Am Dienstag startet in Budapest das erste Pilotturnier der neuen Schach-Turnierserie "Total Chess World Championship Tour". Diese Premiere markiert den Beginn einer ambitionierten Initiative, die darauf abzielt, das traditionelle Schachspiel durch eine Kombination aus schnellen Varianten neu zu definieren und attraktiver für ein breites Publikum zu machen.

Innovatives Format: Triathlon der Geistesspiele

Das von der internationalen Schachweltregierung FIDE genehmigte Turnierformat bestimmt den neuen Weltmeister durch eine strenge Kombination aus drei verschiedenen Disziplinen. Der FIDE-Vizepräsident Viswanathan Anand beschreibt diese Herausforderung treffend als eine Art Triathlon im Schach, der die Vielseitigkeit der Teilnehmer maximiert. Die Spieler müssen zunächst im schnellen klassischen Format antreten, wobei ihnen pro Partie 45 Minuten Bedenkzeit plus 30 Sekunden Zeitbonus pro Zug zur Verfügung stehen.

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Nach der abschließenden Phase des schnellen klassischen Schachs folgt direkt das Rapid-Schach, bei dem jeder Spieler über 15 Minuten Bedenkzeit plus 10 Sekunden pro Zug verfügt. Den Abschluss bildet das Blitzschach mit einer knappen Basiszeit von 3 Minuten und ebenfalls 2 Sekunden Zeitbonus pro Zug. Diese progressive Steigerung der Geschwindigkeit zwingt die Teilnehmer dazu, ihre Anpassungsfähigkeit unter extrem hohem Zeitdruck unter Beweis zu stellen.

Der Wettbewerb strukturiert sich initial über eine Gruppenphase, bevor das Feld im anschließenden K.o.-Modus um die Top-Platzierungen kämpft. Entscheidend für den Gesamtsieg sind jedoch nicht einzelne Partien, sondern die kumulierten Ergebnisse über alle drei Formate hinweg. Dieses System belohnt besonders solche Spieler, die nicht nur Spitzenleistungen abrufen können, sondern auch über Konstanz und mentale Stabilität in verschiedenen Spielgeschwindigkeiten verfügen.

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Der erste Testlauf dieser innovativen Serie findet im renommierten Anantara Luxushotel in Budapest statt. Ab dem Jahr 2027 ist eine umfassende Ausweitung auf vier Events pro Jahr geplant. Mit einem garantierten Preisgeld von mindestens 2,7 Millionen US-Dollar übersteigt diese Summe das traditionelle Preisgeld der FIDE-Weltmeisterschaft, das bei 2,5 Millionen US-Dollar liegt, und soll die Serie finanziell konkurrenzfähig machen.

Hohes Teilnehmerfeld: Wer tritt gegen Carlsen an?

Das Teilnehmerfeld des Pilotturniers liest sich wie eine Who-is-Who des internationalen Spitzenrings. Angeführt wird das Feld von Magnus Carlsen, der im Jahr 2023 nach zehn Jahren freiwillig als klassischer FIDE-Weltmeister zurückgetreten ist, da ihm die konventionelle FIDE-Welt zu langweilig geworden ist. Als Botschafter der Online-Plattform chess.com und Schöpfer der PlayMagnus-App verfolgt er klare geschäftliche Ambitionen, die diese neue Tour widerspiegeln.

Zu den renommierten Mitstreitern zählen zwei ehemalige Weltmeisterschafts-Herausforderer: Jan Nepomnjaschtschi aus Russland, der unter neutraler Flagge antritt, und Fabiano Caruana aus den USA. Besonders bemerkenswert ist die Teilnahme von Abhimanyu Mishra, dem 17-jährigen US-amerikanischen Landsmann Carlsens. Mishra hält den Rekord als jüngster Großmeister der Geschichte, einen Titel, den er bereits im Alter von zwölf Jahren, vier Monaten und 25 Tagen erwarb.

Zudem treten mit Bibisara Assaubayeva aus Kasachstan und Vaishali Rameshbabu aus Indien zwei Frauen gegen die männliche Elite an. Ihre Teilnahme unterstreicht die offene Natur der Einladung und zeigt, dass das neue Format für alle qualifizierten Großmeister zugänglich ist. Die Organisation Norway Chess, entwickelt und getragen von norwegischen Investoren, hat ein Feld zusammengestellt, das sowohl Erfahrung als auch jugendliche Brillanz vereint.

Investoren und die Rolle von Carlsen im Fokus

Die finanzielle und organisatorische Basis der Tour wird maßgeblich durch norwegische Investoren gestützt. Zu den öffentlich bekannten Förderern gehören der norwegische Staat, der Skilanglauf-Olympiasieger Johannes Høsflot Klæbo, der ehemalige Rad-Weltmeister Thor Hushovd sowie diverse norwegische Unternehmer und Investmentgesellschaften. Diese breite Unterstützung soll die Nachhaltigkeit der Serie sicherstellen.

Inwieweit Magnus Carlsen bei der Gestaltung dieses Coupés maßgeblich beteiligt war, bleibt ein zentrales Thema der Debatte. Durch seine vorherige Absage an die FIDE-Weltmeisterschaft hat Carlsen deutlich gemacht, dass er eigene Wege gehen möchte. Die Verantwortlichen haben bestätigt, dass Carlsen wie andere Schachgrößen vorab zuInput konsultiert wurde, was seine Nähe zum Projekt belegt.

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Carlsen ist als mehrfacher Sieger des Norway Chess Heimsieger selbstredend mit den lokalen Strukturen bestens vertraut. Nun steht ihm die große Bühne für den Superstar zur Verfügung. Die Frage, ob jemand anderes als er diese neue Disziplin beherrscht, bleibt die spannendste Variable des Pilotturniers. Das Event in Budapest wird Aufschluss darüber geben, ob das Konzept der "Total Chess" Tour das Potenzial hat, die Schachwelt nachhaltig zu revolutionieren.

Auszeichnungen und Blick nach Genf

Die neuen Titelträger werden durch prestigeträchtige Trophäen geehrt, die spezifisch an die Leistungen in den jeweiligen Disziplinen angepasst sind. Der jeweilige Sieger eines einzelnen Turniers wird mit einem "Goldenen Springer" ausgezeichnet, was die Flexibilität im schnellen Spiel symbolisiert. Der Spieler, der sich über die gesamte Tour die meisten Punkte sichert, erhält den prestigeträchtigen "Goldenen Turm".

Den krönenden Abschluss bildet die Auszeichnung des finalen Weltmeisters mit dem "Goldenen König". Diese Symbolik unterstreicht die Hierarchie der neuen Tour und schafft eine klare narrative Linie von der Einzelleistung zur Gesamtherrschaft. Während die Schachwelt die Reaktionen auf das neue Format beobachtet, läuft in Genf parallel ein anderes Großereignis.

Titelverteidiger Gukesh Dommaraju und Javokhir Sindarov duellieren sich ab dem 25. November in Genf um die klassische WM-Krone. Dieser terminliche Kontrast zwischen der traditionellen und der modernen Ausrichtung zeigt die Dualität des aktuellen Schachgeschehens. Die Total Chess Tour tritt damit nicht nur als sportliche, sondern auch als kulturelle Herausforderung an die etablierten Strukturen.

Die Erwartungen an das Pilotturnier in Budapest sind extrem hoch, da es über die Zukunft eines neuen Schach-Zeitalters entscheiden könnte. Ob die Kombination aus Geschwindigkeit und Prämien die gewünschten Reaktionen hervorruft, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Die Welt des Schachs hält den Atem an, während Carlsen und seine Konkurrenten den ersten Schritt in diese ungewisse, aber spannende Zukunft wagen.