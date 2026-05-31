Im Kampf gegen die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten spielen innovative Technologien eine Schlüsselrolle. Die Bezeichnung 'Seltene Erden' ist irreführend: Die 17 Elemente sind weder selten noch erdig. Sie sind in Hightech-Geräten allgegenwärtig, von Medizintechnik über Luft- und Raumfahrt bis zu KI-Serverfarmen. Aus ihnen werden die stärksten Magnete gefertigt, die in Windrädern und Elektroautos stecken. Der Abbau und die Aufbereitung sind auf wenige Länder konzentriert, insbesondere China zögert nicht, dies als Druckmittel einzusetzen. Die EU hat Seltene Erden als kritische Rohstoffe eingestuft und die Lieferketten umgestellt. Die IEA stellt in einem Bericht fest, dass dies diffiziler ist als befürchtet und viele Maßnahmen erfordert. Erschwerend kommt der ungebremste Bedarf: Seit 2015 hat sich die Nachfrage verdoppelt, bis 2030 wird ein weiterer Zuwachs um 30 Prozent erwartet. Innovative Technologien versprechen Abhilfe. Die OECD untersuchte Magnete: Der Seltene-Erden-Gehalt von Neodym-Eisen-Bor-Magneten konnte seit 2010 um ein Drittel gesenkt werden. In Labors wird an Magneten ohne Seltene Erden geforscht, etwa Ferrite, Tetrataenit oder Eisen-Nitrid. Auch der Ersatz kritischer Elemente durch weniger knappe wie Samarium wird getestet. Bis zur Marktreife dauert es jedoch noch. Im Bergbau bahnen sich Revolutionen an: Durch neuartige Auslaugungsverfahren mit Mikroorganismen könnten IAC-Lagerstätten erschlossen werden, in denen Seltene Erden lose an Tonmineralien gebunden sind. Recycling wird in Zukunft wichtig, auch wenn die Abtrennung aufgrund der großen Ähnlichkeit der Metalle aufwendig ist. Derzeit gibt es noch wenige Geräte am Ende ihrer Lebensdauer. In seiner Kolumne nimmt Martin Kugler jede Woche einen wissenschaftlichen Begriff unter die Lupe. Dieser Text zeigt: Der Weg zur Unabhängigkeit ist lang, aber Innovationen bieten Hoffnung.

Im Kampf gegen die Abhängigkeit von wenigen Lieferanten setzt die EU auf Diversifizierung und neue Technologien. Doch bis zur Marktreife dauert es noch. Die Bezeichnung ' Seltene Erden ' ist irreführend: Die 17 Elemente sind weder selten noch erdig.

Sie stecken in Hightech-Geräten, Medizintechnik, Windrädern und E-Autos. Magnate machen 95 Prozent des Bedarfs aus. Der Abbau ist auf wenige Länder konzentriert, vor allem China nutzt dies als Druckmittel. Die EU stuft Seltene Erden als kritische Rohstoffe ein.

Die IEA betont, dass die Umstellung der Lieferketten komplex ist. Der Bedarf steigt ungebremst: Seit 2015 Verdopplung, bis 2030 plus 30 Prozent. Innovative Technologien sind ein Schlüssel. Die OECD untersuchte Magnete: Der Neodym-Gehalt wurde seit 2010 um ein Drittel gesenkt.

Weltweit wird an Alternativen wie Ferriten oder Eisen-Nitrid geforscht. Bis zur Marktreife dauert es. Auch im Bergbau gibt es Neuerungen: Mikroorganismen könnten IAC-Lagerstätten erschließen. Recycling wird wichtig, aber derzeit gibt es noch wenig Altgeräte. Martin Kugler beleuchtet in seiner Kolumne wissenschaftliche Begriffe





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