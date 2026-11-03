Neue Studien warnen vor schwerem Erdbeben in Istanbul mit Stärke 7,6

Forscher des GFZ warnen vor einem potenziellen Magnitude 7,6 Erdbeben unter dem Marmarameer. Die Gefahr für Istanbul steigt durch verbundene Bruchlinien erheblich an. Über 15 Millionen Menschen sind direkt betroffen.

Die Bevölkerung der türkischen Millionenmetropole Istanbul steht vor einer potenziell katastrophalen Naturgefahr, die bisher unterschätzt worden sein könnte. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein schweres Erdbeben die Stadt stärker treffen könnte als in bisherigen Modellen angenommen. Die Gefahr geht dabei von einem komplexen Netz miteinander verbundener Bruchlinien unter dem Meeresboden des Marmarameer s aus.

Neue Forschungsergebnisse zur Bruchliniendynamik

Die aktuelle Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal "Geophysical Journal International", stammt von Geophysikern des GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam. Der beteiligte Wissenschaftler Marco Bohnhoff beschreibt ein verzweigtes System aus Haupt- und Nebenverwerfungen, die durch die Bewegung der tektonischen Platten unter hohem Druck stehen. Bisherige Gefährdungsmodelle gingen meist von einer durchgehenden Hauptstörung aus, doch das neue Datenmaterial zeigt eine deutlich komplexere Struktur.

Also read Kontoöffnung erlaubt: Neue Wendung im Katschberg-Tresor-Diebstahl

Die Grenze zwischen der Eurasischen und der Anatolischen Erdplatte verläuft südlich von Istanbul. Da sich diese Platten seitlich aneinander vorbeibewegen, entstehen an Stellen, an denen sie sich verhaken, enorme Spannungen im Gestein. Während sich die Bewegung in anderen Abschnitten der Verwerfung langsam vollzieht und Druck abbaut, ist die Bewegung vor der Millionenstadt vollständig blockiert. Diese blockierte Zone speichert die Energie seit langem.

Mögliche Magnitude von 7,6 und Energieentladung

Rechnet man mit der Aktivierung nur der Hauptverwerfung, liegt das Potenzial für ein Erdbeben bei einer Magnitude zwischen 7,2 und 7,4. Die Wahrscheinlichkeit für ein solches Ereignis innerhalb der kommenden Jahrzehnte schätzt Bohnhoff auf rund 50 Prozent. Sollte sich das Beben jedoch von der Hauptstörung auf die benachbarten, miteinander verbundenen Bruchlinien ausbreiten, würde deutlich mehr Energie freigesetzt werden. Im Extremfall ist dabei eine Magnitude von 7,6 möglich.

Advertisement

Auf den ersten Blick scheint der Unterschied zwischen 7,4 und 7,6 gering. Aufgrund der logarithmischen Magnitudenskala entspricht eine Zunahme um 0,2 jedoch einer Verdopplung der freigesetzten Energie. Ein Beben der Stärke 7,6 würde somit ungefähr doppelt so viel Kraft entwickeln wie eines mit der Stärke 7,4. Ein solcher Ausbruch könnte auch einen westlichen Abschnitt des Marmarameeres betreffen, der zuletzt im Jahr 1912 von einem schweren Erdbeben erschüttert wurde.

Historische Parallelen und menschliche Kosten

Die verheerenden Folgen eines solchen Ereignisses zeigt ein Blick in die Geschichte der Stadt. Am 10. September 1509 erschütterte ein schweres Beben die damalige Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Dabei stürzten große Teile der Stadtmauer ein, und zahlreiche Wohnhäuser sowie Moscheen wurden zerstört. Der Chronist Ruhi aus Edirne dokumentierte 109 zerstörte Moscheen und 1070 eingestürzte Häuser. Die Zahl der Todesopfer ist bis heute nicht genau geklärt, historische Schätzungen gehen von 1000 bis 13.000 Toten aus.

Das historische Beben von 1509, auch "Kıyamet-i Suğra" oder "kleines Jüngstes Gericht" genannt, erreichte nach heutigen Berechnungen eine Magnitude von etwa 7,2. Zu diesem Zeitpunkt lebten weniger als 200.000 Menschen in Istanbul. Die heutige Metropole beherbergt jedoch mehr als 15 Millionen Einwohner. Dieser massive Anstieg der Bevölkerungszahl vervielfacht das potenzielle Schadensausmaß und die Anzahl der direkt gefährdeten Personen erheblich.

Langfristige Spannungen und internationale Vergleiche

Ein weiterer alarmierender Faktor ist die lange Zeit ohne vergleichbar starke Beben an dieser Stelle. Die Marmara-Verwerfung ist der einzige Abschnitt dieser Plattengrenze, an dem seit dem Jahr 1766 kein Erdbeben mit einer Magnitude von mindestens 7 registriert oder historisch dokumentiert wurde. Das Fehlen von Entladungen über Jahrhunderte hinweg hat zu einer Akkumulation von Spannungen geführt, die nun kritische Werte erreichen könnten.

Advertisement

Das Phänomen der über mehrere Bruchlinien ausbreitenden Erdbeben ist international bekannt. Beim Kaikoura-Erdbeben in Neuseeland im Jahr 2016 wurden zahlreiche Störungen gleichzeitig aktiviert. Das Ereignis erreichte eine Magnitude von 7,8 und zeigte, wie sich die Energie auf ein weit verzweigtes System verteilen kann. Diese Erfahrungen unterstreichen die Dringlichkeit der neuen Forschungsergebnisse für die Stadtplanung und den Katastrophenschutz in der Region.