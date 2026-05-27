Neue Strompreisbremse in Österreich: Automatische Deckelung bei 16,5 Cent beschlossen

Die österreichische Regierung einigt sich auf eine automatische Strompreisbremse, die bei Überschreitung von 16,5 Cent pro kWh greift und den Grundverbrauch auf 10 Cent deckelt.

Die österreich ische Bundesregierung hat sich nach intensiven Verhandlungen offenbar auf eine neue Strompreisbremse geeinigt. Wie die Kronen Zeitung exklusiv berichtet, soll die Maßnahme noch im Sommer dieses Jahres in Kraft treten und automatisch greifen, sobald der durchschnittliche Strompreis für Endkunden die Schwelle von 16,5 Cent pro Kilowattstunde überschreitet.

Dieses System ist als automatischer Stabilisator konzipiert, der ohne gesonderten politischen Beschluss aktiviert wird und so eine schnelle Reaktion auf Preisspitzen ermöglicht. Die zentrale Komponente der neuen Regelung ist eine Preisobergrenze für den Grundverbrauch. Konkret wird für einen Basisverbrauch von 2900 Kilowattstunden pro Jahr ein Netto-Strompreis von maximal zehn Cent pro Kilowattstunde garantiert. Für jeden darüber hinausgehenden Verbrauch bleibt jedoch der reguläre Marktpreis maßgeblich.

Dies soll Anreize zum Energiesparen erhalten, während Haushalte und kleine Unternehmen vor extremen Preisausschlägen geschützt werden. Derzeit liegt der durchschnittliche Strompreis noch bei rund 14 Cent pro Kilowattstunde, doch angesichts geopolitischer Unsicherheiten und volatiler Großhandelspreise rechnet die Regierung mit möglichen Anstiegen. Finanziert werden soll die sogenannte 10-Cent-Preisgarantie über den bereits bestehenden Energiekrisen-Beitrag der Stromerzeuger. Dieser Beitrag, der bei Übergewinnen der Produzenten ansetzt, steigt automatisch mit den Marktpreisen.

Dadurch soll die Bremse kostenneutral für den Staatshaushalt wirken. SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt betonte gegenüber der Krone: So verhindern wir künftig, dass explodierende Strompreise die Inflation erneut eskalieren lassen. Die Maßnahme sei Teil eines umfassenden Pakets, um die Energiepreise langfristig stabil zu halten und die Wirtschaft zu entlasten. Die politischen Reaktionen auf die geplante Strompreisbremse fallen gemischt aus.

Während SPÖ und Grüne die soziale Absicherung begrüßen, warnen ÖVP und Wirtschaftsvertreter vor möglichen Marktverzerrungen. Der Energieexperte Hans-Peter Hasenauer von der Wirtschaftsuniversität Wien sieht die Maßnahme kritisch: Eine Deckelung kann kurzfristig helfen, aber sie verhindert nicht die Ursachen hoher Preise wie fehlende Netzkapazitäten oder den Ausbau erneuerbarer Energien.

Zudem sei die Höhe des Grundverbrauchs von 2900 Kilowattstunden willkürlich gewählt. Demgegenüber lobt die Arbeiterkammer die Obergrenze als wichtigen Schutz für einkommensschwache Haushalte und fordert eine Ausweitung auf kleinere Betriebe. Interessant ist der Vergleich mit der Vorgängerregelung: Die im Vorjahr ausgelaufene Strompreisbremse deckelte den Preis ab 10 Cent, jedoch ohne automatische Aktivierung. Nach einem milden Winter und sinkenden Energiepreisen wurde sie nicht verlängert.

Der neue Mechanismus zielt darauf ab, rechtzeitig zu intervenieren, bevor sich Preiswellen auf die Gesamtinflation auswirken. Die Regierung erhofft sich zudem positive Effekte auf das Konsumklima und die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. In den kommenden Wochen sollen die gesetzlichen Details finalisiert werden. Eine offizielle Pressekonferenz von Vizekanzler Andreas Babler, Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ist für nächste Woche angekündigt.

Die Einigung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die europäischen Energiemärkte erneut unter Druck geraten. Steigende CO2-Preise und Unsicherheiten bei der Gasversorgung treiben die Großhandelspreise. Österreich befindet sich hier in einer besonderen Lage: Hohe Anteile von Wasserkraft und erneuerbaren Energien mildern zwar die Abhängigkeit, doch die Infrastruktur für den Stromtransport ist teils veraltet. Die neue Strompreisbremse wird daher als temporäre Lösung gesehen, während langfristig der Ausbau von Netzen und Speichern vorangetrieben werden muss.

Umweltorganisationen fordern zudem, dass die Deckelung an Bedingungen wie Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft wird. Bis zur finalen Umsetzung bleiben allerdings noch einige technische und juristische Fragen zu klären, insbesondere die genaue Definition des Grundverbrauchs und die Abgrenzung zwischen privaten und gewerblichen Kunden





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