Neue Spekulationen über Ralf Rangnick und AC Mailand

Drei Wochen vor der Weltmeisterschaft gibt es neue Spekulationen über Teamchef Ralf Rangnick. Berichten zufolge traf er sich in Wien mit Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic, was auf ein mögliches Engagement des Deutschen beim italienischen Traditionsklub hindeuten könnte. Der AC Milan sucht nach dem Verpassen der Champions League eine neue sportliche Führung, nachdem bereits mehrere Führungspersonen entlassen wurden. Rangnick war bereits 2020 kurz vor einem Wechsel zu Milan, der damals an internen Widerständen scheiterte. Gleichzeitig wird auch ÖFB-Kapitän David Alaba mit Milan in Verbindung gebracht.

Drei Wochen vor dem Start der Weltmeisterschaft gibt es neuen Wirbel um Teamchef Ralf Rangnick . Die Zukunft des Deutschen beim österreichischen Fußball verband ( ÖFB ) bleibt weiterhin ungeklärt.

Obwohl bereits seit Wochen über eine mögliche Vertragsverlängerung über die WM hinaus verhandelt wird, steht eine offizielle Einigung mit dem ÖFB noch immer aus. Stattdessen liefern nun Berichte aus Italien neuen Stoff für Spekulationen um Rangnick. Die italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport meldet, dass sich Rangnick am Dienstag in Wien mit Zlatan Ibrahimovic getroffen haben soll. Der Schwede, langjähriger Milan-Star und heute Berater des Klubs, hatte mit seiner Anwesenheit bereits vorher für Aufmerksamkeit unter italienischen Medienvertretern gesorgt.

Nun wird über ein mögliches Engagement Rangnicks beim italienischen Traditionsklub AC Mailand spekuliert. Der AC Milan befindet sich aktuell in einem umfassenden Neustart. Nach dem Verpassen der Champions League setzte der Klub drastische personelle Konsequenzen durch und trennte sich von mehreren Führungspersonen, darunter Trainer Massimiliano Allegri, Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Technikchef Geoffrey Moncada. Als neuer Trainer steht offenbar Andoni Iraola, zuletzt erfolgreich bei Bournemouth in der Premier League, vor einer Verpflichtung.

Medienberichten zufolge liegt ihm bereits ein unterschriftsreifer Dreijahresvertrag vor. Parallel dazu sucht der Verein auch nach einer neuen sportlichen Führung auf Geschäftsführerebene - und genau hier kommt Rangnick ins Spiel. Bereits im Jahr 2020 stand der ehemalige Trainer von RB Leipzig und Manchester United kurz vor einem Wechsel zu den Rossoneri. Damals war sogar eine Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor für Rangnick geplant, letztlich platzte der Deal jedoch aufgrund von internen Widerständen.

Nun taucht sein Name erneut im Zusammenhang mit Mailand auf. Ob daraus tatsächlich eine Verpflichtung wird, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass ÖFB-Kapitän David Alaba nach seinem bevorstehenden Abschied von Real Madrid immer wieder mit einem Wechsel zum AC Milan in Verbindung gebracht wird. Sollten sowohl Rangnick als auch Alaba nach Mailand kommen, würde sich eine weitere Verbindung zwischen dem österreichischen Teamchef und dem österreichischen Nationalmannschaftskapitän ergeben.

Die przyszłość Rangnicks beim ÖFB bleibt damit weiter in der Schwebe. Während der Fokus in Österreich auf der für Mailand denkbar erfolgversprechenden Suche nach einer neuen sportlichen Führung liegt, könnte Rangnick eine zentrale Rolle im traditionsreichen italienischen Klub übernehmen. Sein Weg führte ihn bereits zu wichtigen Stationen in Deutschland und England, wo er oft als Architekt von Aufschwügen galt. Ein Engagement in Italien könnte den nächsten großen Schritt in seiner Karriere darstellen.

Gleichzeitig wäre ein Abgang Rangnicks für den ÖFB ein herber Verlust, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Weltmeisterschaft, bei der Österreich unter seiner Leitung das Achtelfinale erreichen möchte. Die Situation bleibt also spannend für alle Beteiligten





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