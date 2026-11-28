Entdecken Sie die aktuellsten Highlights auf Streaming-Plattformen: Von Ridley Scotts 'Replikanten' über 'Beck' in Norwegen bis zu True-Crime-Dramas mit Bill Skarsgård.

Die Streaming-Landschaft bietet aktuell eine vielfältige Mischung aus hochproduzierten Science-Fiction-Serien, emotionalen Dramen und packenden True-Crime-Storys. Während auf Amazon Prime Video Ridley Scott s Serie 'Die Replikanten' die Machtübernahme durch künstliche Intelligenzen darstellt, konzentrieren sich Netflix und andere Anbieter auf menschlichere, aber ebenso intensive Narrative. Diese Übersicht beleuchtet die wichtigsten neuen Veröffentlichungen, die sowohl visuell als auch erzählerisch beeindrucken.

Science-Fiction und KI-Herrschaft in Replikanten

Ridley Scott hat sich als Produzent an der Serie 'Die Replikanten' beteiligt, die auf Amazon Prime Video zu finden ist. Die achtteilige Miniserie schildert eine Welt, in der die Replikanten endgültig die Kontrolle übernommen haben. Im Zentrum der Handlung steht eine Frau auf der Flucht, gespielt von Hunter Schafer, die sich mit einer künstlichen Menschenjägerin verbündet, die von Michelle Yeoh verkörpert wird.

Also read Gaming, Mode-Icons und Adventskalender: Die neue Podcast-Folge

Die Serie verbindet Elemente des Sci-Fi-Genres mit einer düsteren, politischen Perspektive. Durch die Mitwirkung von Ridley Scott erwartet die Zuschauer eine hohe Produktionsqualität und eine komplexe Handlung, die sich mit den Konsequenzen der KI-Herrschaft auseinandersetzt. Diese Produktion stellt einen interessanten Kontrast zu den humanzentrierten Dramen auf anderen Plattformen dar.

Nordic Noir trifft Emergency Room in Beck

Norwegen liefert mit 'Beck' einen neuen Beitrag zum Genre des Nordic Noir, der dieses in den Kontext eines Notarzteinsatzes überträgt. Die Serie spielt in einer Notaufnahme in Oslo, wo eine ehrgeizige Chirurgin versucht, ihre Karriere zu retten. Anstatt sich auf reine Medizin zu konzentrieren, sieht sie sich chaotischen Arbeitsbedingungen, schwierigen Kollegen und unerwarteter Menschlichkeit gegenüber.

Advertisement

Diese Produktion bringt die typische Distanz und Kälte des skandinavischen Krimigenres in einen intimen, menschenlebensbedrohenden Raum. Es wird deutlich, dass die Serie nicht nur auf Spannung, sondern auch auf emotionale Tiefe setzt. 'Beck' zeigt, wie Professionalität unter extremem Druck getestet wird und wie persönliche Geschichten im Alltag der Notaufnahme spielen.

Historische Dramen und True Crime auf Netflix

Netflix bietet mit 'Backdraft' eine True-Story-Adaption, die vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs spielt. Vier gefeierte College-Footballspieler melden sich nach Pearl Harbor zu den Marines. Vor ihrem ersten Einsatz bestreiten sie ein legendäres Match auf einer Pazifikinsel. Die Serie wird von Peter Berg inszeniert und bietet Einblicke in die Vorbereitung und die psychische Belastung der Soldaten.

Neben historischen Dramen setzt Netflix auf aktuelle True-Crime-Themen. Die Serie 'The Vanishing' basiert auf dem spektakulären Kriminalfall der Entführung von Toos van der Valk im Jahr 1982. Lies Visschedijk spielt die Ehefrau eines niederländischen Hotelmagnaten, deren Familie verzweifelt um ihre Freilassung kämpft. Dieser Fall gilt als einer der bekanntesten Kriminalfälle der Niederlande.

Emotionale Literaturverfilmungen und Body Horror

Auch Literaturadaptionen dominieren das Streaming-Angebot. 'All We Had' ist eine Verfilmung des Bestsellers von Colleen Hoover. Maika Monroe spielt Kenna, die nach Jahren im Gefängnis ihre Tochter kennenlernen möchte. Doch die Großeltern des Kindes stellen sich den Plänen der Mutter quer. Die Geschichte handelt von Schuld, Vergebung und der Chance auf einen Neuanfang.

Advertisement

Ein weiterer Titel von Netflix ist 'The Last Thing He Wanted', basierend auf dem Roman von Fernando Aramburu. Belén Cuesta spielt eine Mutter, die nach einer Gasexplosion an einer baskischen Schule mit dem Tod ihres Sohnes hadert. Der Großvater weigert sich, den Verlust anzuerkennen, was zu tiefgreifenden familiären Konflikten führt. Julia Ducournau liefert mit 'Titane' verstörenden Body Horror, in dem Tahar Rahim eine Rolle spielt.