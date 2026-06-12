Neue Regelung für das Kolosseum: Der Zugang wird teurer

Der Zugang zum Kolosseum wird in der Hauptreisezeit teurer, die Aussicht auf den Brunnen bleibt jedoch kostenlos möglich.

Die neue Regelung für das Kolosseum läuft bereits seit Februar und wird in der Hauptreisezeit ihre erste echte Belastungsprobe bestehen. Der Zugang zum Kolosseum ist für die meisten Besucher nur noch gegen Gebühr möglich.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel für Römer und Kleinkinder. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die Aussicht auf den Brunnen weiterhin kostenlos möglich ist, wenn man jedoch in der Schlange stehen muss, dürfte sich die Neuerung nicht unbedingt als angenehm herausstellen. Direkt beim antiken Amphitheater wurde ein neuer Bereich mit Sitzmöglichkeiten geschaffen. Große Steinblöcke markieren dort die ursprünglichen Mauern und laden Besucher zum Ausruhen ein - sogar Hinlegen ist erlaubt.

Die Südseite des Kolosseums wurde ebenfalls optisch aufgewertet, um die ursprüngliche Größe der Arena besser erlebbar zu machen. Eine weitere Neuerung ist die neue U-Bahn-Station, die sich zu einer Sehenswürdigkeit entwickelt hat. Die neue Station beim Kolosseum sorgte weltweit für Schlagzeilen, insbesondere wegen ihrer spektakulären Gestaltung und antiken Funde unter der Erde. Auch langfristig wird sich die italienische Hauptstadt massiv verändern.

Rund um das Mausoleum des Augustus entsteht ein völlig neues Museumsareal, das spätestens 2027 Besucher anlocken soll. Ein noch größeres Projekt ist die neue archäologische Spazierroute, die die berühmtesten antiken Orte Roms verbinden soll - vom über das Kolosseum bis zum Circus Maximus. Mehr Grünflächen, neue Wege und Aussichtspunkte sind geplant. Die Stadt will so die ursprüngliche Größe der Arena wieder besser erlebbar machen.

Die neue Regelung für das Kolosseum ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Der Zugang zum Kolosseum ist für die meisten Besucher nur noch gegen Gebühr möglich. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, wie zum Beispiel für Römer und Kleinkinder. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die Aussicht auf den Brunnen weiterhin kostenlos möglich ist.

Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren Erhaltung der ursprünglichen Größe der Arena. Die Stadt will so die ursprüngliche Größe der Arena wieder besser erlebbar machen. Die neue Regelung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer besseren Erhaltung der ursprünglichen Größe der Arena





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