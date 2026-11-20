Österreich verschärft die Regeln für Ratenkäufe und Kreditangebote ab sofort. Betroffen sind auch Kleinstbeträge unter 200 Euro und Buy-Now-Pay-Later-Modelle.

Seit heute gelten in Österreich deutlich strengere Vorschriften für die Vergabe von Verbraucherkrediten und Ratenkäufen. Diese Regulierungen, die direkt mit dem neuen Verbraucherkreditgesetz in nationales Recht umgesetzt wurden, betreffen nicht nur klassische Bankdarlehen, sondern erfassen nun erstmals auch Finanzierungen im niedrigen Preisbereich unter 200 Euro. Der Gesetzgeber reagiert damit auf eine EU-Richtlinie, die den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten vor übermäßiger Verschuldung stärken soll.

Geltungsbereich erweitert für Kleinstbeträge

Die neuen Bestimmungen gelten für alle neu abgeschlossenen Kreditvergaben und Ratenkäufe, unabhängig davon, wie klein die finanziellen Beträge ausfallen. Bisher oft ausgeklammerte Finanzierungsmodelle wie bestimmte zinsfreie Angebote oder sogenannte "Jetzt kaufen, später zahlen"-Dienste (Buy Now, Pay Later) sind nun explizit in die Regelung einbezogen. Dabei übernimmt zunächst ein Zahlungsdienstleister die Zahlung für den Einkauf, während der Kunde die Rückzahlung in einem späteren Zeitpunkt an den Dienstleister leistet. Auch spezielle Finanzierungen eines Smartphones über einen Mobilfunkvertrag können unter diese neuen gesetzlichen Bestimmungen fallen.

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Eike Grabher von der ifs-Schuldenberatung weist darauf hin, dass sich die Möglichkeiten zur Verschuldung in der digitalen Welt erheblich vereinfacht haben. "Heute ist es leichter als früher, heute geht alles über Mausklick und Knopfdruck", erklärt der Experte. Gerade bei kleinen Betragsbeträgen werde das Risiko einer langfristigen Verschuldung von vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern leicht unterschätzt, da Finanzierungsangebote mittlerweile in wenigen Sekunden verfügbar sind. Diese Verfügbarkeit trägt dazu bei, dass Impulskäufe schneller in finanzielle Belastungen umgewandelt werden können als zuvor.

Prüfpflichten für Banken und Händler

Für Kreditgeber, Banken und andere Finanzdienstleister ergeben sich durch das Gesetz zusätzliche Pflichten zur sorgfältigen Prüfung der Zahlungsfähigkeit. Vor der Genehmigung eines Kredites oder der Freigabe eines Ratenkaufs müssen diese Anbieter genau untersuchen, ob die Kundin oder der Kunde die daraus resultierenden finanziellen Belastungen voraussichtlich bewältigen kann. Bei dieser Bonitätsprüfung sind unter anderem das monatliche Einkommen, die laufenden Haushaltsausgaben sowie bereits bestehende finanzielle Verpflichtungen des Kunden umfassend zu berücksichtigen.

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Nicht jeder Kauf auf Rechnung fällt automatisch unter die neuen strengen Bestimmungen. Für bestimmte kurze, zins- und gebührenfreie Zahlungsaufschübe, die direkt vom Händler gewährt werden, gelten Ausnahmen. Entscheidend für die Einordnung ist unter anderem, wie lange die Zahlungsfrist läuft und ob ein externer Dritter die Finanzierung komplett übernimmt. Ein bekanntes Beispiel für ein betroffenes Modell ist der Rechnungskauf über die Plattform Klarna. Nutzerinnen und Nutzer müssen dort künftig zwingend einen Budgetcheck durchführen, wenn sie den Bezahldienst weiterhin nutzen wollen. Dabei werden unter anderem die monatlichen Einnahmen und Ausgaben abgefragt, um die Tragfähigkeit zu sichern.

Transparente Werbung und Kundenunterstützung

Auch im Bereich der Werbung ändert sich die Landschaft für Kreditangebote grundlegend. Anbieter müssen fortan deutlich und unmissverständlich auf die Kosten und Risiken einer Finanzierung hinweisen. Werden im Marketing Zinssätze oder andere Kreditkosten beworben, müssen wichtige Informationen wie die Gesamtkosten, die Laufzeit des Kredits und die Höhe der monatlichen Raten klar und verständlich dargestellt werden. Zusätzlich ist ein deutlicher Warnhinweis zur Kostenbelastung einer Kreditaufnahme vorgeschrieben, damit Konsumentinnen und Konsumenten bereits beim ersten Kontakt mit einem Angebot erkennen können, dass es sich nicht einfach um eine gewöhnliche Zahlungsmöglichkeit handelt.

Für Banken und Kreditgeber gibt es zudem neue Vorgaben für den Umgang mit Zahlungsschwierigkeiten. Je nach der individuellen Situation des Kunden müssen Kreditgeber angemessene Unterstützungsmaßnahmen anbieten. Dazu können etwa ein zeitlicher Zahlungsaufschub oder eine Anpassung der Rückzahlungsmodalitäten gehören, um eine drohende Überschuldung abzuwenden. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass finanzielle Engpässe nicht sofort in eine dauerhafte Schuldenfalle münden.

Auswirkungen auf Handel und Black Friday

Die neuen Vorgaben bedeuten auch für den stationären und online Handel einen zusätzlichen administrativen und technischen Aufwand. Entsprechende interne Prozesse mussten teilweise neu aufgebaut oder von externen IT-Anbietern zugekauft werden. Der Handelsverband geht laut Medienberichten des ORF davon aus, dass manche Händler ihre "Jetzt kaufen, später zahlen"-Angebote aus diesem Grund einschränken könnten. Dass diese populären Bezahlmöglichkeiten jedoch vollständig vom Markt verschwinden, gilt demnach als unwahrscheinlich.

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Gerade mit Blick auf die kommenden Rabattaktionen rund um den Black Friday und das traditionelle Weihnachtsgeschäft dürften die neuen Regeln für viele Konsumentinnen und Konsumenten unmittelbar relevant werden. Experten warnen, dass ein vermeintlich kleiner Betrag, der isoliert betrachtet unproblematisch erscheint, sich durch mehrere parallele Ratenkäufe schnell zu einer größeren finanziellen Belastung summieren kann. Die strengeren Kontrollen sollen hier als Korrektiv wirken und Verbraucher vor impulsive Entscheidungen in der Hochphasen des Einzelhandels schützen.