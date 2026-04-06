Neue Regeln beim ORF-Beitrag: Deutlich mehr Menschen können sich befreien lassen

Ab 2026 gelten neue Regeln für den ORF-Beitrag. Eine Vereinfachung der Berechnung durch eine Wohnkostenpauschale von 500 Euro ermöglicht es deutlich mehr Menschen, sich von der Gebühr befreien zu lassen. Wer profitiert und wie man den Antrag stellt.

Ab dem Jahr 2026 treten neue Regelungen für den ORF-Beitrag in Kraft, die eine signifikante finanzielle Entlastung für viele österreichische Haushalte bedeuten. Der grundlegende Wandel betrifft die Befreiung von der Rundfunkgebühr, die nun deutlich mehr Menschen als bisher in Anspruch nehmen können. Die Kernveränderung liegt in einer Vereinfachung der Berechnungsgrundlage, die das bisherige, oft komplizierte Verfahren ablöst.

Zuvor war die genaue Nachweisführung der tatsächlichen Mietkosten erforderlich, während Eigenheimbesitzer mit einer Pauschale von begrenzter Höhe rechnen konnten. Diese differenzierte Herangehensweise wird nun durch eine einheitliche Lösung ersetzt, die das Verfahren sowohl für Antragsteller als auch für die Verwaltung deutlich vereinfachen soll. Die Neuregelung berücksichtigt ab dem Jahresbeginn eine Wohnkostenpauschale von 500 Euro, die pauschal vom Nettoeinkommen abgezogen wird. Diese Pauschale gilt unabhängig davon, ob es sich um Miet- oder Eigentumsverhältnisse handelt und ermöglicht es, dass eine größere Anzahl von Haushalten die festgelegte Einkommensgrenze für eine Befreiung unterschreiten kann. Konkret bedeutet dies, dass alleinstehende Personen mit einem Nettoeinkommen von bis zu etwa 1.465 Euro eine Befreiung beantragen können. Durch die Berücksichtigung der Wohnkostenpauschale von 500 Euro kann das tatsächliche Einkommen sogar höher liegen, oftmals bis zu etwa 1.965 Euro netto, ohne dass der Anspruch auf Befreiung entfällt. \Die Regelung sieht vor, dass unter anderem Personen, die Pflegegeld beziehen, kleinere Pensionen erhalten, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Lehrlinge von der Gebühr befreit werden können. Ebenso sind Menschen mit Hörbehinderungen begünstigt. Die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) betont gegenüber der Kronen Zeitung die Vereinfachung, die durch die Einführung der Wohnkostenpauschale erreicht wird. Anstelle der bisherigen, aufwendigen Berechnung des tatsächlichen Mietaufwands, einschließlich einer Eigenheimpauschale, wurde im Sinne einer effizienteren Verwaltung die pauschale Anrechnung von 500 Euro gesetzlich verankert. Die OBS erklärt in einem Statement, dass, wenn das Haushaltsnettoeinkommen gemäß §5 des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 die für eine Befreiung maßgeblichen Richtsätze übersteigt, ein monatlicher Pauschalbetrag in Höhe von 500 Euro als Wohnaufwand berücksichtigt wird. Sollte der tatsächliche Mietaufwand die Pauschale überschreiten, wird dieser anstelle des Wohnaufwands berücksichtigt, wobei eine mögliche Mietzinsbeihilfe anzurechnen ist. Die Neuregelung wirkt sich insbesondere vorteilhaft für Eigenheimbesitzer aus, die nun ebenfalls von der vollen Wohnkostenpauschale profitieren. Mieter können sogar noch stärker von den neuen Regelungen profitieren, wenn ihre tatsächlichen Wohnkosten über der Pauschale liegen. Die Einkommensgrenzen für größere Haushalte wurden ebenfalls angehoben, sodass auch Familien mit zwei oder mehr Personen von den Änderungen profitieren können. \Wer die Befreiung in Anspruch nehmen kann, profitiert mehrfach. Neben der Befreiung vom ORF-Beitrag selbst werden auch Zuschüsse, beispielsweise für Telefonkosten, gewährt. Hinzu kommen Vorteile bei den Stromkosten durch einen Sozialtarif. Dies kann zu einer monatlichen Ersparnis von über 25 Euro führen, wobei die Einsparungen bei der Stromrechnung oft noch höher ausfallen. Die OBS weist darauf hin, dass ein Antrag gestellt werden muss, um von der Befreiung zu profitieren. Die notwendigen Formulare sind auf der Homepage der OBS, in den Gemeindeämtern verfügbar und werden bei Bedarf auch von der OBS zugeschickt. Diese vereinfachte Vorgehensweise und die großzügigere Berechnungsgrundlage sollen sicherstellen, dass die finanzielle Entlastung möglichst vielen Berechtigten zugutekommt. Die Einführung der Wohnkostenpauschale stellt somit einen bedeutenden Schritt zur Vereinfachung des Verfahrens und zur gerechteren Verteilung der finanziellen Belastungen im Zusammenhang mit dem ORF-Beitrag dar





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