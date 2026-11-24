Ab sofort überwacht eine Radarbox in Hard an der Wallstraße die Geschwindigkeit. Autofahrer müssen mit Kontrollen der 40 km/h Grenze rechnen, um Sicherheit und Lärm zu reduzieren.

Die Marktgemeinde Hard hat die technischen Finalarbeiten an der neu installierten Radarbox in der Wallstraße erfolgreich abgeschlossen. Die Anlage ist ab sofort betriebsbereit und überwacht strikt die dort gültige Höchstgeschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde. Somit unterliegt dieser spezifische Straßenabschnitt in der Gemeinde der dauerhaften automatischen Geschwindigkeitskontrolle.

Rechtsgrundlagen und Überwachungssystem

Die Radaranlage dient der lückenlosen Dokumentation von Geschwindigkeitsübersreitungen im festgelegten Kontingent. Für den Verkehrsfluss in der Wallstraße gilt seither ein verbindliches Tempolimit von 40 km/h. Jedes Fahrzeug, das diesen Wert überschreitet, wird durch die Sensorik der Radarbox erfasst. Die technischen Systeme sind so konfiguriert, dass sie präzise Geschwindigkeitswerte registrieren und protokollieren, um Rechtsverstöße eindeutig nachzuweisen und zu ahnden.

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Motivation der Gemeinde und Anrainer

Die Entscheidung der Verwaltung fiel in direktem回应 auf langjährige Forderungen der Bewohner im Umkreis der Wallstraße. Die Installationsmaßnahmen dienten dazu, einem konkreten Wunsch der Anwohnerschaft nachzukommen, die seit geraumer Zeit eine Entschärfung des Verkehrsgeschehens einforderten. Im Fokus der Maßnahmen steht primär die Erhöhung der Verkehrssicherheit sowie die Verbesserung der Lebensqualität im Quartier.

Bürgermeister Martin Staudinger betonte in seiner Erklärung, dass die neue Infrastruktur nicht nur der Kontrolle dient, sondern auch der Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Er verwies darauf, dass reduzierte Fahrgeschwindigkeiten direkten Einfluss auf das Unfallrisiko haben. Der Bürgermeister führte aus, dass weniger Tempo nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch zur Lärmminderung beiträgt, wovon die Anrainer tagtäglich profitieren würden.

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Fokus auf Kinder und Schulweg

Ein zentrales Argument für die Geschwindigkeitsbeschränkung ist die hohe Frequenz an Kindern auf der Wallstraße. Besonders während der Schulwege ist mit einer starken Anwesenheit von Schülern zu rechnen. Die Gemeinde Hard argumentiert, dass ein niedrigeres Tempolimit die Bremswege verkürzt und somit die Gefahr von Unfällen signifikant reduziert. Diese Maßnahme soll Eltern eine erhöhte Sicherheit für ihre Kinder auf dem täglichen Weg zur Bildungseinrichtung bieten.

Die Verwaltung sieht in der Senkung der Geschwindigkeit eine spürbare Verbesserung für die Familien im Stadtteil. Durch das Einhalten des Limits wird das Unfallrisiko deutlich gesenkt. Die Erwartungshaltung ist, dass die Fahrer durch die Präsenz der Kontrollstelle ihr Verhalten anpassen und die Geschwindigkeit angemessen reduzieren, um so die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Auswirkungen auf Lärmbelastung und Alltag

Neben der Sicherheit spielt die Lärmbelästigung eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Radarbox. Niedrigere Geschwindigkeiten führen in der Regel zu einem verminderten Verkehrsgeräusch. Dies kommt der Wohnqualität der Anwohner zugute, die oft unter der Lärmbelastung des durchgehenden Fahrzeugverkehrs leiden. Die Maßnahme soll dazu beitragen, die akustische Belastung im Wohnumfeld nachhaltig zu reduzieren und ruhigeres Miteinander zu fördern.

Die Radarkontrolle ist nun ein fester Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur in Hard. Autofahrer müssen ab sofort mit der Möglichkeit der Geschwindigkeitskontrolle rechnen und das Tempolimit von 40 km/h in der Wallstraße strikt einhalten. Die Gemeinde erwartet durch diese Kombination aus technischer Überwachung und Verhaltensänderung der Fahrer eine messbare Verbesserung der Sicherheit und Lärmsituation im betroffenen Straßenabschnitt.