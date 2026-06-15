Neue Plattform MatchYourTherapy revolutioniert die Psychotherapeutensuche in Österreich

Eine innovative Plattform aus Oberösterreich möchte die oft mühsame Suche nach einem passenden Psychotherapeuten vereinfachen. Mit einem Tinder-ähnlichen Matching-System sollen Patienten und Therapeuten schneller und besser zueinander finden.

Wer psychische Hilfe sucht, kennt das Problem: stundenlang googeln, Dutzende Absagen kassieren und am Ende trotzdem nicht wissen, ob die Chemie stimmt. Eine neue Plattform aus Ober österreich will die Therapeutensuche jetzt auf ein völlig neues Level heben - mit einem Matching -System, das an die Dating-Plattform Tinder erinnert.

Jedes Jahr brauchen rund 2,1 Millionen Menschen in Österreich psychotherapeutische Unterstützung. Trotzdem bleibt laut den Gründern etwa eine Million Betroffene unversorgt. Nicht nur fehlende Plätze sind das Problem, sondern oft auch die mühsame Suche nach dem richtigen Gegenüber. Genau hier setzt MatchYourTherapy an.

Statt endloser Trefferlisten analysiert die Plattform die persönlichen Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer. Anschließend schlägt das System passende Psychotherapeuten vor und erklärt sogar, warum die Auswahl getroffen wurde. Ziel ist nicht die erstbeste freie Praxis, sondern die bestmögliche Übereinstimmung. Zahlreiche wissenschaftliche Studien zeigen, dass die Passung zwischen Klient:innen und Therapeut:innen maßgeblich zum Therapieerfolg beiträgt, erklärt Mitbegründer Gregor Studlar.

Der Oberösterreicher gilt als erfahrener Psychotherapeut und Lehrtherapeut, ist seit Jahren in Forschung und Praxis tätig. Co-Founder Thomas Kaufmann bringt als Psychotherapeut in Fachausbildung unter Lehrsupervision frische Perspektiven und digitale Ansätze ein. Er ist sich sicher: Wenn wir dadurch auch nur einem Menschen den entscheidenden ersten Schritt erleichtern, haben wir bereits viel erreicht. Schon jetzt schlägt das Projekt hohe Wellen: Noch vor dem offiziellen Start hatten sich laut Unternehmen bereits mehr als 200 Psychotherapeuten aus ganz Österreich registriert.

Ergänzt wird das Angebot durch Informationen rund um psychische Gesundheit sowie eigene Profilseiten für die Fachkräfte. Die Gründer sind überzeugt: Es braucht nicht nur mehr Therapieplätze, sondern auch einen schnelleren Weg zu den richtigen Angeboten. MatchYourTherapy soll die Suche einfacher, fairer und menschlicher machen





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