Neue Paketabgabe in Österreich: Kritik und Bedenken des Handels

Ab 1. Oktober 2024 wird in Österreich eine Paketabgabe von 2 Euro pro Paket erhoben. Der Handel warnt vor negativen Auswirkungen auf heimische Unternehmen und Konsumenten und fordert eine Überarbeitung des Gesetzes.

Ab dem 1. Oktober 2024 tritt in Österreich eine neue Paketabgabe von 2 Euro pro Paket in Kraft. Diese Maßnahme, die mit Kosten von rund 400 Millionen Euro verbunden ist, soll primär die Mehrwertsteuer senkung gegenfinanzieren und gleichzeitig den regionalen sowie stationären Handel stärken.

Die Einführung der Abgabe ist Teil eines umfassenderen Pakets, das ursprünglich auch eine Plastikabgabe auf nicht recycelbares Plastik und eine spezielle Paketabgabe für Sendungen aus Drittstaaten umfasste. Letztendlich wurde jedoch nur die generelle Paketabgabe umgesetzt. Der österreichische Handel äußert jedoch erhebliche Bedenken hinsichtlich der Ausgestaltung dieser neuen Abgabe. In einer Pressemitteilung warnte der Handelsverband davor, dass die Abgabe in ihrer aktuellen Form möglicherweise nicht das beabsichtigte Ziel erreicht, Plattformen wie Shein oder Temu zur Kasse zu bitten.

Stattdessen befürchtet der Verband, dass vor allem heimische Händler, die bereits mit geringen Margen kämpfen, und indirekt auch mittelständische sowie KMU-Webshops, die über Plattformen wie Amazon verkaufen, die Hauptlast tragen werden. Die Händler sehen sich gezwungen, die Paketsteuer an die Endkonsumenten weiterzugeben, was zu einer zusätzlichen Belastung für österreichische Konsumenten führen würde. Reine Vermittlerplattformen hingegen könnten die Kosten einfach weiterreichen, wodurch ein ungleicher Wettbewerb entsteht.

Der Handelsverband kritisiert, dass die Abgabe einen systematischen Wettbewerbsnachteil für den österreichischen Handel schafft und einen 'Österreich-Aufschlag' im Onlinehandel zur Folge haben könnte. Zusätzlich wird die neue Regelung einen erheblichen administrativen Aufwand für die Händler bedeuten. Sie müssen künftig genau unterscheiden, ob ein Kauf online, im Geschäft oder über Click & Collect erfolgt ist, um festzustellen, ob die Abgabe anfällt.

Ein Bericht des Rechnungshofs aus dem Februar 2026 wirft zudem Fragen nach der Kontrollierbarkeit grenzüberschreitender Online-Umsätze auf, da den Behörden derzeit die notwendigen Instrumente fehlen. Auch ökologisch könnte die Abgabe kontraproduktiv wirken, da sie auch bei Retouren anfällt. Dies könnte dazu führen, dass Kunden mehrere Größen oder Varianten eines Produkts bestellen, um sicherzustellen, dass sie das Passende erhalten, und den Großteil davon wieder zurücksenden, was wiederum zu mehr Versand und somit zu einer höheren Umweltbelastung führt.

Der Handelsverband fordert daher eine grundlegende Überarbeitung des Gesetzes und betont die Notwendigkeit planbarer und fairer Rahmenbedingungen für die österreichische Wirtschaft, um die Stimmung und das Vertrauen im Land zu stärken. Die Unterstützung des stationären Handels und die Förderung des digitalen Handels als Innovations- und Beschäftigungsmotor werden als gleichermaßen wichtig erachtet





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