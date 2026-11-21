An der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn hat im November eine neue dreijährige Ausbildung für Operationstechnische Assistenz begonnen. 18 Quereinsteiger bereiten sich auf den Einsatz im OP vor.

Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn hat Anfang November den Unterrichtsbetrieb für eine neue Ausbildungsgruppe aufgenommen. Insgesamt 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten in die dreijährige Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz. Diese Fachkräfte sind später unverzichtbar im Operationsbereich tätig und unterstützen Ärzte sowie Pflegepersonal bei komplexen Eingriffen.

Startschuss für OTA-Ausbildung in Horn

Der Beginn der Ausbildung markiert einen wichtigen Schritt für die berufliche Qualifikation von Quereinsteigern in der Region. Die neue Klasse ist mit 18 Lernenden besetzt, die sich auf den verantwortungsvollen Job im Gesundheitswesen vorbereiten. Unter den neuen Azubis finden sich Namen wie Dzemal Alic, Martin Amon, Leonie Gärtner und Inge Grassinger. Auch Gerda Hamanek, Lea Heß und Veronika-Eva Hofbauer gehören zu den Teilnehmern der ersten Reihe.

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Die Gruppe umfasst sowohl Neulinge als auch erfahrene Fachkräfte, die den Beruf wechseln. Helena Hössinger, Medina Kocak, Melanie Kromer und Gabriel Lehr sind weitere Kandidaten. Nina Sajn, Leonie Streif und Margit Ullmann ergänzen das Team. Weitere bekannte Namen der neuen Generation sind Sara Zand, Hassan Osama und Markus Rada.

Pädagogisches Team und Schulleitung

Die Betreuung der Lernenden obliegt einem erfahrenen Team aus Lehrerinnen und Schulleitung. Zur Klassenlehrerin wurde Kathrin Stemmer ernannt, die den Schülerinnen und Schülern fachlichen Rat und Unterstützung bietet. Sonja Gönner tritt als weitere Ansprechpartnerin im pädagogischen Bereich in Erscheinung. Die Direktorin Susanne Anglmayer begleitet die Entwicklung der Klasse offiziell.

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Die Anwesenheit der Schulleitung unterstreicht die Bedeutung dieser Ausbildung für das Bildungszentrum in Horn. Das gesamte Team arbeitet daran, den Nachwuchs optimal auf die Herausforderungen im Klinikalltag vorzubereiten. Die räumliche Einteilung der Teilnehmer zeigt die strukturierte Organisation der neuen Klasse.

Verantwortung im Operationsbereich

Die Operationstechnische Assistenz ist ein essenzieller Berufszweig in modernen Krankenhäusern. Die Auszubildenden lernen, Instrumente zu sterilisieren, OP-Säle vorzubereiten und Patienten während der Eingriffe zu betreuen. Die dreijährige Dauer der Ausbildung gewährleistet ein tiefes Verständnis für medizinische Abläufe.

Nach erfolgreichem Abschluss stehen den Teilnehmern breite Einsatzmöglichkeiten in allen klinischen Bereichen offen. Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Horn positioniert sich damit als wichtiger Lieferant für Fachkräfte im Gesundheitssektor. Die Integration von Quereinsteigern erweitert die Perspektive der Lerngruppe und fördert den Erfahrungsaustausch.

Perspektiven für das Gesundheitswesen

Der Mangel an qualifizierten Fachkräften im Gesundheitsbereich ist ein deutschlandweites Problem. Durch solche Ausbildungsprogramme leistet die Schule einen konkreten Beitrag zur Versorgungssicherheit. Die 18 neuen Azubien werden in einigen Jahren eine wertvolle Bereicherung für die lokalen Kliniken sein.

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Die Ausbildung verbindet theoretisches Wissen mit praktischer Anwendung am Patienten. Die Teilnehmer lernen nicht nur technische Fertigkeiten, sondern auch den ethischen Umgang mit vulnerablem Patientengut. Der Start im November legt den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn der gesamten Gruppe.