Die neue Naturtourismus-Kampagne des Burgenlands, "So einen Naturgenuss spielt's nur im Burgenland", wurde am 13. Mai 2026 in Donnerskirchen vorgestellt. Das Hauptthema der Kampagne ist nachhaltiger Tourismus, wobei die Burgenland-Card zum nachhaltigen Öffentlichen-Verkehr ins Zentrum rückt. Mit der kostenlosen Anreise aus Wien und Graz, der freien Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort und weiteren Angeboten wie dem Anruf-Sammeltaxi BAST bietet die Burgenland-Card Gästen ein österreichweit einzigartiges Mobilitätsangebot. Die Kampagne wird mit großen Bildern und einem Augenzwinkern geworben, um die Nähe des Burgenlands zu verdeutlichen und die Exotik und Weite zu suggerieren. Im Oktober 2026 finden die "Burgenländischen Naturerlebnistage" statt, mit Riedenwanderungen, Vogelbeobachtung, Kanutouren und Kulinarik-Formaten.

Die neue Naturtourismus - Kampagne des Burgenland s, "So einen Naturgenuss spielt's nur im Burgenland ", wurde am 13. Mai 2026 in Donnerskirchen vorgestellt. Das Hauptthema der Kampagne ist nachhaltiger Tourismus, wobei die Burgenland -Card zum nachhaltigen Öffentlichen-Verkehr ins Zentrum rückt.

Mit der kostenlosen Anreise aus Wien und Graz, der freien Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor Ort und weiteren Angeboten wie dem Anruf-Sammeltaxi BAST bietet die Burgenland-Card Gästen ein österreichweit einzigartiges Mobilitätsangebot. Die Kampagne wird mit großen Bildern und einem Augenzwinkern geworben, um die Nähe des Burgenlands zu verdeutlichen und die Exotik und Weite zu suggerieren. Im Oktober 2026 finden die "Burgenländischen Naturerlebnistage" statt, mit Riedenwanderungen, Vogelbeobachtung, Kanutouren und Kulinarik-Formaten





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