Neue Modus-Regeln bei der Fußball-Weltmeisterschaft: Die ersten beiden "Opfer"

Die Anpassung der Modus-Regeln bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die ersten beiden Teams zum Aus der WM gejagt. Die Türkei und Haiti sind bereits ausgeschieden.

Die neuen Modus-Regeln bei der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft haben die ersten beiden "Opfer" gekostet! Im Gegensatz zur WM 2022 in Katar, wo die Türkei und Haiti beim aktuellen Tabellenstand noch nicht aus dem Rennen gewesen wären, sind die beiden Teams nun schon ausgeschieden.

Zwar können beide Mannschaften theoretisch noch nach Punkten mit einem Gruppenkontrahenten gleichziehen, doch seit 2026 zählt der direkte Vergleich bei Punktegleichheit zuerst. Selbst ein hoher Sieg der Türkei im letzten Pool-Match kann den letzten Gruppenplatz nicht mehr verhindern. Denn gegen beide in Frage kommenden Teams (Paraguay und Australien) haben sie das direkte Duell verloren. Bei Haiti wäre in Gruppe C nur noch eine Punktegleichheit mit Schottland möglich und gegen die haben sie verloren.

Obwohl bei der erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragenen Fußball-WM 32 Teams die K.-o. -Runde erreichen, darunter auch die acht besten der zwölf Gruppendritten, sind damit beide Equipen draußen. Die Idee hinter der Anpassung: Wer den direkten Konkurrenten schlägt, soll auch vor ihm stehen. Diese Regelung wird häufig als gerechter empfunden.

Außerdem werden einzelne Kantersiege von Teams gegen Außenseiter so nicht überbewertet. Die Anpassung der Modus-Regeln bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat auch andere Auswirkungen. So werden zum Beispiel die Gruppenspiele wichtiger als je zuvor. Denn nur die Sieger der Gruppen werden direkt in die K.-o.

-Runde einziehen. Die anderen Teams müssen sich in einer zusätzlichen Qualifikationsrunde beweisen. Diese Regelung soll die Konkurrenz unter den Teams erhöhen und die Spiele spannender machen. Ob diese Anpassung Erfolg hat, bleibt abzuwarten.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird sicherlich ein interessantes Ereignis sein. Die Anpassung der Modus-Regeln hat auch Auswirkungen auf die Mannschaften, die bereits ausgeschieden sind. So müssen die Teams, die ausgeschieden sind, sich mit dem Verlust ihrer WM-Teilnahme auseinandersetzen. Die Anpassung der Modus-Regeln hat auch Auswirkungen auf die Fans, die sich auf die WM gefreut haben.

Sie müssen sich mit dem Verlust ihrer Mannschaft auseinandersetzen und sich auf die nächste WM freuen





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