Neue Kletteranlage an der Urfahraner Donaulände eröffnet

Die Stadt Linz hat 70.000 Euro in die neue multifunktionale Kletter- und Rutschanlage am Spielplatz Am Damm investiert. Vizebürgermeisterin Karin Leitner hebt die Bedeutung für die Motorik hervor.

Die Stadt Linz hat die größte Spielplatzbaustelle des aktuellen Jahres erfolgreich abgeschlossen und den Betrieb der neuen multifunktionalen Kletter-, Motorik-, Rutsch- und Turmanlage am Spielplatz Am Damm auf der Urfahraner Donaulände freigegeben. Mit einem Investitionsvolumen von rund 70.000 Euro, inklusive aller erforderlichen Fallschutzmaßnahmen, hat die Kommune signifikante Mittel in die moderne Spielinfrastruktur dieser Region gesteckt.

Investitionssumme und technische Umsetzung

Die Finanzierung dieser umfangreichen Sanierungs- und Erweiterungsbemühungen beträgt exakt 70.000 Euro, die ausschließlich aus dem städtischen Haushalt stammen. Diese Summe deckt nicht nur die Beschaffung der neuartigen Spielgeräte ab, sondern auch die kritischen Sicherheitsvorkehrungen wie den speziellen Fallschutzbelag, der für die Gewährleistung der Unfallprävention unverzichtbar ist. Die gesamte Montage und technische Installation wurde intern durchgeführt, wobei ausschließlich eigene Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Linz für die Aufbauarbeiten verantwortlich waren.

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Dieser interne Arbeitsansatz unterstreicht den Willen der Stadtverwaltung, effizient mit den bereitgestellten öffentlichen Mitteln umzugehen und gleichzeitig die handwerkliche Kompetenz der eigenen Betriebe zu nutzen. Die neuen Hauptstrukturen stehen nun in direkter Verbindung zu kleineren, bestehenden Spielgeräten aus dem städtischen Inventar, wodurch das gesamte Angebot auf dem weitläufigen Gelände des Spielplatzes Am Damm ergänzt wird. Dieser strategische Ausbau dient dazu, ein integriertes Bewegungserlebnis zu schaffen, das unterschiedliche Altersgruppen und Spielbedürfnisse abdeckt.

Position der Vizebürgermeisterin Leitner

Vizebürgermeisterin Karin Leitner von der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) hat die Freigabe der Anlage als strategischen Schritt zur Stärkung der kindlichen Entwicklung gewürdigt. In ihrer offiziellen Stellungnahme betonte sie explizit, dass die neuen Einrichtungen vielfältige Bewegungsmöglichkeiten bieten und das gemeinsame Spielen unter Gleichaltrigen signifikant fördern. Für sie ist dabei entscheidend, dass sowohl Kinder als auch Jugendliche auf dieser speziellen Fläche unterschiedliche physische und psychische Herausforderungen vorfinden.

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Die politische Verantwortliche wies darauf hin, dass die Gestaltung der Kletterstrukturen so gewählt wurde, dass jeder einzelne Junge und jedes einzelne Mädchen die Möglichkeit besitzt, in seinem oder ihrem individuellen eigenen Tempo über die bisherigen eigenen Grenzen hinauszuwachsen. Dies wird durch die modulare Bauweise der Anlage ermöglicht, die es erlaubt, verschiedene Schwierigkeitsgrade nebeneinander anzubieten, ohne dass eine starre Hierarchie der Geräte entsteht. Die Schaffung solcher Räume sieht sie als essenziell für die soziale Integration im Stadtteil.

Integration in das Donauland-Netzwerk

Der Spielplatz Am Damm hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Schwerpunktspielplätze der Stadt Linz entwickelt. Seine Attraktivität resultiert nicht nur aus der neuen Kletterstruktur, sondern aus der großzügigen Gesamtfläche und der vielseitigen räumlichen Gestaltung, die ihn zu einem besonders hochwertigen Freizeit- und Bewegungsraum in der Stadt macht. Die neue Installation ergänzt nahtlos den direkt angrenzenden, weitläufigen Wasserspielplatz, der im Sommer stark frequentiert wird.

Durch die räumliche Nähe zu den bereits bestehenden Bewegungsspielgeräten entsteht ein verbundenes Erlebnisgebiet, das Kinder dazu ermutigt, verschiedene Bewegungsformen zu kombinieren. Die Urfahraner Donaulände bietet damit nicht nur im Sommer, sondern ganzjährig attraktive Möglichkeiten zur körperlichen Betätigung. Die Stadt Linz positioniert diese Investition als Teil einer breiteren Strategie zur Aufwertung öffentlicher Grünflächen und zur Sicherstellung hochwertiger Infrastrukturen für die junge Bevölkerung der Region.