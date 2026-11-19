Gemeinden Eferding, Pupping und Hinzenbach eröffnen neue Krabbelstube und Kindergarten in Leumühle. Bildungslandesrätin Christine Haberlander würdigt den Meilenstein für Familien.

Die Regionen Eferding, Pupping und Hinzenbach haben ihre gemeinsame Kapazitätslücke geschlossen, indem sie am 17. November den offiziellen Betrieb ihrer neuen Betreuungseinrichtung für junge Kinder begannen. Die feierliche Eröffnung fand an der Adresse Leumühle statt, wo seit diesem Datum eine zweigruppige Kindertagesstätte sowie eine separate Krabbelstube für Kleinstkinder verfügbar sind. Diese Infrastrukturmaßnahme stellt das Ergebnis intensiver interkommunaler Absprachen dar und wurde unter Anwesenheit lokaler Entscheidungsträger und religiöser Würdenträger eingeweiht.

Rechtliche Struktur und institutionelle Verankerung

Die Trägerschaft der gesamten Anlage liegt bei der Organisation Kinderfreunde, was eine professionelle und zertifizierte Leitung des Tagesgeschehens sicherstellt. Die bauliche und organisatorische Verantwortung für die Errichtung der Einrichtung oblag den drei beteiligten Gemeinden gemeinsam, was ein starkes Signal für die regionalen Bindungen sendet. Während der Einweihungsfeier nahm der Geistliche Bruder Stefan aus dem Shalomkloster Pupping die symbolische Segnung der Räumlichkeiten vor, um den Beginn des neuen Betriebszeitraums spirituell zu begleiten.

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Gemeindeübergreifende Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor

Bürgermeister Hermüller von Pupping betonte bei seiner Ansprache, dass die Inbetriebnahme dieser Einrichtung einen entscheidenden Entwicklungsschritt für das gesamte Umland darstellt. Er verwies darauf, dass das Projekt den praktischen Nutzen der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten unter Beweis stelle. Besonders hervorhob er die generationenübergreifende Struktur des Standorts, da hier Betreuungsangebote für die jüngste Generation direkt mit Einrichtungen für Senioren verknüpft sind.

Synergieeffekte durch integrierte Versorgungsstruktur

An demselben Standort Leumühle sind neben dem neuen Kindergarten und der Krabbelstube auch ein Tageszentrum sowie die Vitalen Wohnformen für Senioren angesiedelt. Diese räumliche Nähe schafft ein einzigartiges Ökosystem, das Betreuung für alle Altersgruppen bündelt. Der Bereich, in dem sich früher das Bezirksseniorenheim befand, wird nun als multifunktionaler Ort für Jung und Alt genutzt und bietet somit ein breites Spektrum an Betreuungsplätzen, das die soziale Infrastruktur der Gemeinde fundamental erneuert hat.

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Politische Unterstützung für Familien und Arbeitsmarkt

Bildungslandesrätin Christine Haberlander und Landeshauptmann-Stellvertreterin unterstützten die Maßnahme mit der Begründung, dass derartige moderne Betreuungsinfrastrukturen langfristige Investitionen in die Zukunft der Bevölkerung darstellen. Sie verwies darauf, dass der Ausbau solcher Plätze eine konkrete Erleichterung für Eltern darstellt und die Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und familiären Verpflichtungen signifikant verbessert. Dies wird als essenzieller Faktor angesehen, um die Attraktivität der Region für Familien weiter zu steigern und den Fachkräftemarkt zu stabilisieren.

Die Fertigstellung und Eröffnung am 17. November markiert somit das Ende der Planungs- und Bauphase und den Beginn eines neuen Abschnitts der regionalen Gemeinschaftspolitik. Die Kombination aus kommunaler Initiativkraft und der organisatorischen Stärke der Kinderfreunde soll sicherstellen, dass die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Eferding, Pupping und Hinzenbach nachhaltig gedeckt werden kann.