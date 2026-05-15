Neue juristische Schritte in der Affäre um möglicherweise verschwundene Gelder bei der Spanischen Hofreitschule

In der Affäre um möglicherweise verschwundene Gelder bei der Spanischen Hofreitschule gibt es neue juristische Schritte. Zwei ehemalige Mitarbeiter aus Finanz- und Buchhaltungsabteilung wurden beschuldigt, innerhalb von zwei Jahren rund eine Million Euro abgezweigt zu haben. Die staatliche Institution brachte eine Anzeige wegen Untreueverdachts gegen den zweiten Ex-Mitarbeiter sowie gegen den früheren Geschäftsführer Alfred Hudler ein. Zusätzlich wird eine Schadenersatzklage über rund eine Million Euro eingereicht.

In der Affäre um möglicherweise verschwundene Gelder bei der Spanischen Hofreitschule gibt es neue juristische Schritte. Wie der „Standard“ zuerst berichtete, sollen zwei ehemalige Mitarbeiter aus Finanz- und Buchhaltungsabteilung innerhalb von zwei Jahren rund eine Million Euro abgezweigt haben.

Einer der beiden ist inzwischen verstorben. Die staatliche Institution brachte nun bei der Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige wegen Untreueverdachts gegen den zweiten Ex-Mitarbeiter sowie gegen den früheren Geschäftsführer Alfred Hudler ein. Zusätzlich soll noch diese Woche eine Schadenersatzklage über rund eine Million Euro eingebracht werden. Für die Genannten gilt die Unschuldsvermutung.

Auslöser waren forensische Untersuchungen, die der Aufsichtsrat der „Spanischen Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber“ in Auftrag gegeben hatte. Zwei externe Wirtschaftsprüfer überprüften dabei den Zahlungsverkehr der Jahre 2024 und 2025 sowie teilweise interne Mailkommunikation. Laut den Ermittlungen sollen die beiden früheren Mitarbeiter insgesamt rund 871.000 Euro von zwei Konten der Hofreitschule in bar behoben haben – laut den Prüfern ohne erkennbaren betrieblichen Zweck. Zusätzlich sollen innerhalb von nur zwei Wochen knapp 70.000 Euro auf das Privatkonto eines Mitarbeiters überwiesen worden sein.

Der finanziell unter Druck stehende Buchhaltungsmitarbeiter soll dabei Lieferanten der Hofreitschule als Empfänger angegeben haben. Nachdem die Bank wegen der ungewöhnlichen Überweisungen nachfragte, soll er von einem Softwarefehler gesprochen und erklärt haben, das Geld bereits zurücküberwiesen zu haben. Laut den Forensikern dürfte das jedoch nicht zutreffen. Auch Bargeld aus einem Tresor der Hofreitschule dürfte verschwunden sein.

Dort wurden Einnahmen zwischengelagert, bevor sie auf Konten eingezahlt wurden. Allein im Jahr 2025 sollen daraus laut Anzeige rund 250.000 Euro entnommen worden sein. Die Hofreitschule wirft Ex-Geschäftsführer Alfred Hudler nun vor, die Finanzabteilung nicht ausreichend kontrolliert zu haben. Insbesondere habe kein funktionierendes internes Kontrollsystem bestanden.

Dadurch seien die mutmaßlichen Malversationen nicht verhindert worden. Hudler war bereits im September 2025 vom Aufsichtsrat abberufen worden. Damals waren unter anderem liegengebliebene Rechnungen in Höhe von rund 700.000 Euro sowie Probleme mit Steuerzahlungen bekannt geworden. Gegen seine Entlassung geht Hudler gerichtlich vor.

Er fordert die Auszahlung seines ursprünglich bis 2028 laufenden Vertrags und verlangt insgesamt rund eine Million Euro. Erst vor wenigen Tagen waren frühere Ermittlungen gegen Hudler eingestellt worden. Dabei ging es um Vorwürfe rund um Spesen- und Dienstreiseabrechnungen. Laut seinem Anwalt Norbert Wess habe ein externer Wirtschaftsprüfer keine systematischen Unregelmäßigkeiten festgestellt.

Auch die neuen Vorwürfe weist Hudler zurück. Sein Anwalt betont, der langjährige Finanzverantwortliche sei bereits zwei Jahrzehnte im Unternehmen gewesen und intern stets als integer beschrieben worden.

Zudem habe Hudler nahezu täglich Kontakt mit ihm gehabt. Die frühere Doppelspitze der Geschäftsführung sei unter seiner Leitung auf eine Einzelgeschäftsführung reduziert worden, weshalb man arbeitsteilig habe vorgehen müssen. Den Vorwurf eines mangelhaften Kontrollsystems weist die Verteidigung ebenfalls zurück. Laut Wess habe der Wirtschaftsprüfer noch 2024 ausdrücklich bestätigt, dass ein funktionierendes internes Kontrollsystem vorhanden gewesen sei.

Weder für die Geschäftsführung noch für den Aufsichtsrat oder die Prüfer seien mögliche strafrechtlich relevante Vorgänge erkennbar gewesen





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Spanische Hofreitschule Mangelhafte Finanzkontrolle Untreueverdacht Schadenersatzklage Alfred Hudler

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