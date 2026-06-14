Neue Honigverordnung in Österreich: Klare Herkunftskennzeichnung für mehr Transparenz

Eine novellierte österreichische Honigverordnung verpflichtet zur eindeutigen Angabe des Herkunftslandes auf Honig-Etiketten. Bei Mischungen müssen alle Länder mit prozentualen Anteilen genannt werden. Die Regelung stärkt Verbraucher und heimische Imker.

Die österreich ische Honig verordnung wurde novelliert, um für mehr Transparenz bei der Herkunftskennzeichnung von Honig zu sorgen. Ab sofort müssen Produkte, die ausschließlich aus einem Land stammen, dieses Land klar auf dem Etikett angeben.

Bei Mischungen aus mehreren Ländern müssen alle Herkunftsländer im Hauptsichtfeld des Etiketts in absteigender Reihenfolge nach Gewichtsanteil genannt werden, inclusive prozentualer Anteile. Für Honigmischungen gibt es eine Toleranzspanne von fünf Prozentpunkten je Herkunftsanteil, basierend auf betrieblicher Dokumentation zur Rückverfolgbarkeit. Für Verpackungen bis 30 Gramm sind vereinfachte Angaben mit zweibuchstabigen Ländercodes erlaubt. Bereits gekennzeichnete Ware darf bis zum Aufbrauchen der Bestände weiterverkauft werden.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig betont, dass die Neuregelung sowohl Verbrauchern als auch heimischen Imkerinnen und Imkern zugutekommen, indem sie klare Herkunftsangaben schafft und den Kauf von regionalen Produkten erleichtert





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