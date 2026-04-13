Neue Heidi-Serie mit Neah Hefti in der Hauptrolle für 2027 angekündigt

RTL und SRF planen eine Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers 'Heidi'. Die Serie mit der jungen Schauspielerin Neah Hefti in der Hauptrolle soll 2027 ausgestrahlt werden und Heidis Weg vom Mädchen zur jungen Frau zeigen.

Der Sender RTL hat bekannt gegeben, dass eine neue Serie über die ikonische Figur Heidi in Planung ist. Gemeinsam mit dem Schweizer Sender SRF wird RTL die Serie ausstrahlen, die einen modernen Ansatz verfolgen und Heidi s Weg vom Kind zur jungen Frau nachzeichnen soll. Die Hauptrolle der Heidi wird von der zwölfjährigen Schauspielerin Neah Hefti übernommen, die sich in einem kurzen Vorstellungsvideo begeistert über ihre neue Rolle äußerte: 'Ich freue mich mega, dass ich Heidi sein darf'.

'Heidi' ist zweifellos einer der bekanntesten Stoffe der Kinderliteratur. Der erste Roman der Schweizer Autorin Johanna Spyri wurde im Jahr 1880 veröffentlicht und hat seitdem Generationen von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen begeistert. Die Geschichte des naturverbundenen Waisenmädchens, das bei seinem Großvater in den idyllischen Bergen aufwächst, hat sich in über 70 Sprachen verbreitet und wurde mehrfach verfilmt, darunter auch als Zeichentrickserie, die besonders in Österreich große Bekanntheit erlangte. Diese Neuverfilmung mit echten Schauspielern verspricht eine frische Interpretation des Klassikers. Die Produzenten betonen den Anspruch an ein 'hochwertiges, internationales Serienprojekt', das einen neuen Blick auf eine Figur werfen soll, die Generationen geprägt hat. Die Ankündigung der Serie hat bereits großes Interesse geweckt und viele Fans sind gespannt, wie die Geschichte in der neuen Umsetzung erzählt wird.

Der Zeitrahmen für die Ausstrahlung der neuen Heidi-Serie steht bereits fest: Die Zuschauer können sich darauf freuen, Neah Hefti im Jahr 2027 als Heidi auf den Bildschirmen zu sehen. Vorher wird die junge Schauspielerin bereits in dem Kinderfilm 'Plitsch Platsch Forever!' im Kino zu erleben sein, was die Vorfreude auf die Serienpremiere noch verstärkt. Die Verantwortlichen von RTL unterstreichen die Bedeutung der Serie als ein modernes und spannendes Projekt, das die Herzen der Zuschauer erobern soll. Die neue Serie verspricht, die zeitlose Geschichte von Heidi auf eine Weise zu präsentieren, die sowohl die ursprüngliche Magie des Buches einfängt als auch neue, interessante Aspekte der Figur und ihrer Entwicklung beleuchtet. Die Produktion wird mit Spannung erwartet und das Publikum darf sich auf eine emotionale und fesselnde Reise durch die Welt von Heidi freuen





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