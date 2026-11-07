Neue Hafenordnung Hard: Liegeplätze vererbbar, digitale Warteliste ab November

Hard regelt neue Hafenordnung. Liegeplätze sind nun vererbbar. Striktere Wohnsitzregeln und digitale Warteliste ab November schaffen mehr Transparenz und Gerechtigkeit.

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Hard hat am Donnerstag, den 5. November, grundlegend neue Regelungen für den Hafen beschlossen. Der zentrale Beschluss betrifft die überarbeitete Hafenordnung sowie die neue Vergaberichtlinie für Bootsliegeplätze. Diese Neuregelung zielt darauf ab, die Vergabepraxis transparenter zu gestalten und die Nutzung sowie Weitergabe von Liegeplätzen innerhalb von Familien zu erleichtern.

Neue Regeln für Familien und Nachfolge

Eine wesentliche Neuerung betrifft die Möglichkeit, bestehende Liegeplätze innerhalb der Familie weiterzugeben. Eltern, Großeltern, Kinder, Enkelkinder und Geschwister können ab sofort einen Liegeplatz übernehmen. Die Gemeinde verlangt dazu die Bedingung, dass der Platz zuvor mindestens drei Jahre lang genutzt wurde. Im Falle eines Verlassenschaftsfalls entfällt diese dreijährige Wartefrist jedoch. Wer einen Liegeplatz übernimmt, muss volljährig sein und seinen Hauptwohnsitz seit mindestens fünf Jahren in Hard haben. Zudem wurde die Regel gelockert, dass nun auch Familienangehörige mit dem Boot fahren dürfen, ohne dass der eigentliche Liegeplatzinhaber an Bord sein muss.

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Strenge Wohnsitzkriterien bei Neuvergabe

Bei der Vergabe neuer Liegeplätze gelten künftig verschärfte Kriterien für den Wohnsitz. Mindestens 80 Prozent der verfügbaren Plätze sind explizit für Personen reserviert, die seit mindestens fünf Jahren ihren Hauptwohnsitz in Hard haben. Bis zu 20 Prozent der Plätze können weiterhin an Personen ohne Wohnsitz in der Marktgemeinde vergeben werden. Gleichzeitig entfällt der bisherige finanzielle Zuschlag, der auswärtigen Liegeplatzinhabern gewährt wurde. Künftig gelten für alle Nutzer dieselben Tarife, was zu einer Angleichung der Belastungen führen soll.

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Digitale Warteliste und Gebührenstruktur

In den kommenden Monaten wird die Marktgemeinde Hard schrittweise eine digitale Warteliste einführen. Bewerber haben dann die Möglichkeit, online nachzuvollziehen, an welcher Position sie in der Liste stehen. Die Warteliste ist in vier Kategorien unterteilt: kleinere Motorboote mit einer Breite von höchstens zwei Metern und einer Länge von maximal 6,5 Metern, größere Motorboote, Segelboote sowie Trockenliegeplätze. Für die erstmalige Aufnahme in die Warteliste fallen 50 Euro an, hinzu kommt eine jährliche Evidenzhaltegebühr von 30 Euro. Ein Wartelistenplatz kann nicht auf andere Personen übertragen werden.

Entscheidungsgründe und Zukunftsausblick

Der Bürgermeister der Marktgemeinde Hard, Martin Staudinger, begründet die strikten Regelungen mit der begrenzten Anzahl an Liegeplätzen im Hafen. Er betont, dass ein Liegeplatz für viele Bewohner ein Stück Lebensqualität darstelle und Plätze daher knapp seien. Eine nachvollziehbare Vergabe ist daher essenziell. Die Gemeinde hatte im Vorfeld der Neuregelung einen Fragebogen an die Liegeplatzinhaber verschickt, wobei rund zehn Prozent daran teilnahmen. Die Möglichkeit zur familiären Weitergabe wurde als einer der häufigsten Wünsche identifiziert. Die neue Hafenordnung regelt zudem, dass Liegeplatzinhaber bis zu drei Jahre auf die Nutzung verzichten können, was über die Pompomela-App oder beim Hafenmeister gemeldet werden muss.