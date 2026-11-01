Neue Gefahr für Istanbul: Magnitude 7,6 durch verbundene Bruchlinien im Marmarameer

Wissenschaftler warnen vor stärkerem Erdbeben in Istanbul. Verbundene Bruchlinien im Marmarameer könnten Magnitude 7,6 erreichen. Fakten zu Risiko und Geschichte.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass ein zukünftiges schweres Erdbeben in Istanbul möglicherweise verheerender ausfallen könnte als bisherige Modelle vermuten ließen. Experten warnen, dass mehrere Bruchlinien unter dem Marmarameer gleichzeitig aufreißen könnten, was zu einer Magnitude von bis zu 7,6 führen würde. Diese Entwicklung stellt ein gravierendes Risiko für die über 15 Millionen Einwohner der Metropole dar, die unmittelbar an einer der aktivsten und gefährlichsten Erdbeben zonen Europas gelegen ist.

Komplexes System der Bruchlinien

Der Geophysiker Marco Bohnhoff vom Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam hat diese neuen Risiken im Fachjournal "Geophysical Journal International" detailliert beschrieben. Seine Forschung zeigt, dass es sich bei den Verwerfungen nicht um eine einfache, durchgehende Hauptstörung handelt, sondern um ein komplexes Geflecht aus miteinander verbundenen Haupt- und Nebenstörungen. Südlich von Istanbul treffen die Eurasische und die Anatolische Erdplatte aufeinander und gleiten aneinander vorbei, wobei sie sich an bestimmten Stellen verhaken. Dies erzeugt enorme Spannungen im Gestein, die sich schlagartig entladen können. Während sich die Platten in anderen Bereichen langsam verschieben, sind sie südlich der Millionenstadt vollständig blockiert, wodurch die Spannung weiter aufgestaut wird.

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Steigendes Risiko für Istanbul

Nach den Einschätzungen von Bohnhoff reicht die aufgestaute Spannung entlang der Hauptverwerfung bereits aus, um ein Beben der Magnitude 7,2 bis 7,4 auszulösen. Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses innerhalb der kommenden Jahrzehnte wird mit rund 50 Prozent beziffert. Doch die Gefahr ist noch höher, da auch die benachbarten Bruchlinien unter Spannung stehen. Sollte ein Erdbeben von der Hauptverwerfung auf weitere Störungen übergreifen, könnte die freigesetzte Energie erheblich ansteigen. Im Extremfall ist eine Magnitude von 7,6 möglich. Dies würde einen westlichen Abschnitt des Marmarameeres aktivieren, an dem zuletzt 1912 ein schweres Erdbeben stattgefunden hat. Ein Vergleich der Energien zeigt, dass ein Beben der Stärke 7,6 aufgrund der logarithmischen Skala ungefähr doppelt so viel Energie freisetzt wie eines mit 7,4. Ein ähnliches Phänomen trat 2016 in Neuseeland beim Kaikoura-Erdbeben auf, bei dem zahlreiche Störungen aktiviert wurden und die Magnitude 7,8 erreichte.

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Historische Vorbilder und aktuelle Lage

Die potenzielle Verwüstung eines solchen Bebens wird durch historische Ereignisse deutlich. Am 10. September 1509 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben die damalige Hauptstadt des Osmanischen Reiches. Zeitgenössische Chroniken berichten von 109 zerstörten Moscheen und 1070 eingestürzten Häusern, wobei die Stadtmauern ebenfalls schwer beschädigt wurden. Die Anzahl der Todesopfer ist unklar, liegt aber nach historischen Schätzungen zwischen 1000 und 13.000. Viele Bewohner schliefen wochenlang unter freiem Himmel, da weitere Erschütterungen mehr als 40 Tage anhielten. Das Beben hatte damals eine Magnitude von etwa 7,2. Zu dieser Zeit lebten weniger als 200.000 Menschen in der Stadt, heute sind es mehr als 15 Millionen, was die möglichen Auswirkungen dramatisch steigert.

Unvorhersehbarkeit und wissenschaftliche Herausforderung

Besonders beunruhigend für die Forschung ist, dass der betroffene Abschnitt der Plattengrenze seit 1766 kein vergleichbar starkes Erdbeben der Magnitude 7 oder höher erlebt hat. Aus historischen Aufzeichnungen der vergangenen 2300 Jahre lässt sich ableiten, dass schwere Erdbeben in der Region durchschnittlich alle 250 Jahre auftreten. Daraus lässt sich jedoch kein konkreter Termin für das nächste Ereignis ableiten. Die neu beschriebenen, miteinander verbundenen Bruchlinien erschweren die Vorhersage zusätzlich, da die Wechselwirkungen zwischen den Störungen schwer einzuschätzen sind. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die bestehende Infrastruktur und die Vorbereitung der Bevölkerung kontinuierlich zu verbessern, um die Folgen eines potenziellen Katastrophenfalls abzumildern.