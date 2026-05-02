Neue Gefahr für Hobbygärtner: Schilf-Glasflügelzikade bedroht Gemüsegärten

Die Schilf-Glasflügelzikade, bisher ein landwirtschaftliches Problem, breitet sich nun in privaten Gemüsegärten aus und überträgt gefährliche Pflanzenkrankheiten. Experten warnen vor Schäden an Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und anderen Gemüsesorten und empfehlen Schutzmaßnahmen wie Schutznetze.

Hobbygärtner stehen vor einer neuen Herausforderung: Die Schilf-Glasflügelzikade , ein Insekt, das bisher hauptsächlich in der Landwirtschaft für Probleme sorgte, droht nun auch private Gemüse gärten zu befallen.

Diese Zikade selbst verursacht zwar keinen direkten, gravierenden Schaden an den Pflanzen, jedoch ist sie ein gefährlicher Vektor für verschiedene Pflanzenkrankheiten, die erhebliche Ernteausfälle zur Folge haben können. Besonders gefährdet sind beliebte Gemüsesorten wie Kartoffeln, Möhren, Rote Bete und Zwiebeln, aber auch andere Kulturen können betroffen sein. Die Symptome einer Infektion variieren je nach Gemüsesorte. Bei Kartoffeln äußert sich der Befall durch eine ungewöhnliche Weichheit und Gummiartigkeit der Knollen, was die Lagerfähigkeit und den Genuss stark beeinträchtigt.

Möhren zeigen Blattverfärbungen und ein gehemmtes Wurzelwachstum, was zu kleineren und weniger schmackhaften Ernten führt. Rote Bete ist besonders anfällig und kann im schlimmsten Fall komplett absterben, was für Hobbygärtner einen vollständigen Verlust ihrer Ernte bedeutet. Auch Mangold, Rhabarber, Zwiebeln, Paprika, Erdbeeren und Sellerie können von der Schilf-Glasflügelzikade befallen werden. Glücklicherweise gehören Tomaten derzeit noch nicht zu den Wirtspflanzen dieser Zikade, was zumindest für Tomatenanbauer eine gewisse Erleichterung darstellt.

Dr. Elias Böckmann vom Julius Kühn-Institut warnt eindringlich: 'Das Insekt ist auf dem Sprung und dürfte bald in den Hobbygärten ankommen.

' Diese Aussage unterstreicht die Dringlichkeit, sich mit diesem neuen Schädling auseinanderzusetzen und präventive Maßnahmen zu ergreifen. Der irreführende Name der Zikade, der auf eine Beschränkung auf Schilfgebiete und Gewässernähe hindeutet, ist nicht mehr aktuell. Die Schilf-Glasflügelzikade hat ihre Verbreitung deutlich ausgedehnt und ist nun auch in Gebieten anzutreffen, die weit entfernt von ihren ursprünglichen Lebensräumen liegen. Dies macht es für Hobbygärtner umso wichtiger, wachsam zu sein und geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen.

Experten des Julius Kühn-Instituts empfehlen den Einsatz von Schutznetzen, die von Mitte Mai bis August über die gefährdeten Pflanzen gespannt werden. Diese Netze bilden eine physische Barriere, die die Zikaden daran hindert, ihre Eier abzulegen und Krankheitserreger zu übertragen. Die regelmäßige Kontrolle der Pflanzen auf erste Anzeichen eines Befalls ist ebenfalls entscheidend, um frühzeitig reagieren und den Schaden zu begrenzen. Es ist wichtig zu betonen, dass eine frühzeitige Erkennung und Behandlung den Erfolg der Bekämpfungsmaßnahmen erheblich erhöht.

Darüber hinaus sollten Hobbygärtner auf eine gesunde Pflanzenführung achten, um die Widerstandsfähigkeit ihrer Gemüsepflanzen zu stärken und sie weniger anfällig für Krankheiten zu machen. Eine ausgewogene Düngung und ausreichende Bewässerung sind dabei wichtige Faktoren





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