Drei neue Lokale am Wiener Spittelberg öffnen ihre Türen: Die Huth-Familie bringt Mama & der Bulle, Randale die dritte Pizzeria und das Team des Kritz zieht ins Souterrain der Kirchberggasse 7 ein.

Am Wiener Spittelberg hat sich die gastronomische Landschaft in den letzten Wochen deutlich verändert. Mehrere etablierte und neue Anbieter nutzten die Zeit vor dem Start des traditionellen Weihnachtsmarktes, um ihre Räumlichkeiten fertigzustellen und für das Publikum zugänglich zu machen. Der Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Besucher hat bereits eingesetzt, während sich die Lokale direkt in der Nähe der Markthorden positionieren.

Eröffnungen am Spittelberg im Überblick

Das Steakhaus "Mama & der Bulle" ist als weiterer Ableger der Familie Huth genau zum Beginn der Marktzeit eröffnet. Parallel dazu kündigte die Pizzeria Randale an, ihre dritte Filiale in der Kirchengasse zu eröffnen und sich damit im Angebot zu etablieren. Diese Expansion zeigt das starke Interesse der Betreiber an dieser belebten Wiener Gegend.

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Ebenfalls neue Adresse gefunden hat das junge Team des Restaurants Kritz. Es zog in ein Souterrain in der Kirchberggasse ein, nachdem es zuvor im Amtshaus von Kritzendorf unter demselben Namen tätig war. Der neue Standort wurde optisch mit Schwarz-Weiß-Fotos der Schauspieler Karl Merkatz und Adele Neuhauser ausgeschmückt, um der Location eine eigene Identität zu verleihen.

Kulinarik und Menügestaltung im Detail

Das Restaurant Kritz legt seinen kulinarischen Fokus eindeutig auf österreichische Küche mit starkem Schwerpunkt auf Fleischgerichten. Die Speisekarte listet eine Vielzahl ansprechender Gerichte auf, darunter Blunzen-Pierogi mit Birnenkraut, Nussbutter, karamellisierten Zwiebeln und Sauerrahm. Weitere Highlights sind Markknochen mit Gremolata sowie Wildschwein-Bao-Buns mit Selleriestroh.

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Neben fleischbasierten Optionen bietet die Küche auch pflanzliche Alternativen an, wie etwa Gerichte mit Austernpilzen anstelle von Fleisch. Für Schneckenliebhaber steht die Weinbergschnecke mit dem Käse Belper Knolle auf dem Plan. Die gefilzte Lachsforelle wird dabei mit Karottenwaffel, Forellenkaviar und Szechuanpfeffer serviert, was eine komplexe Geschmacksrichtung verspricht.

Unterschied zwischen Konzept und Umsetzung

Trotz der verlockenden Menübeschreibung zeigt sich in der Praxis eine Diskrepanz zwischen Ankündigung und Realität. Kritisch bemerkt wird, dass viele Gerichte in der Ausführung verschwimmen und die Garnierung mit Kresse auf nahezu jedem Teller keine klaren Konturen schafft. Die Ambition der Küche ist vorhanden, doch die technische Ausführung scheint noch Defizite aufzuweisen.

Ein exemplarisches Beispiel für diese Schwierigkeiten ist die Innereien-Bento-Box für zwei Personen zum Preis von 36 Euro. Angekündigt wurde ein Rinderherz-Katsu-Sando, der tatsächlich enthaltene Fondueteller enthält jedoch versalzenes Rindszungenfleisch. Zudem gab es erbsengroße gebackene Briesstückchen auf Erdäpfelsalat sowie Beuschl mit einem als zäh empfundenen Knödel.

Standortdaten und Öffnungszeiten

Das Restaurant Kritz ist unter der Adresse Kirchberggasse 7 in 1070 Wien zu finden. Die Erreichbarkeit ist über die Telefonnummer +43/(0)664 75 05 54 57 gewährleistet. Interessenten können das Lokal werktags von Dienstag bis Donnerstag in den Mittags- und Abendstunden besuchen.

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Die spezifischen Öffnungszeiten erstrecken sich von 12 bis 15 Uhr für das Mittagsgeschäft und von 17 bis 22 Uhr für den Abendbetrieb. Am Freitag und Samstag dehnt sich der Betrieb bis 23 Uhr aus, was eine spätere Bewirtung ermöglicht. Die Familie Huth und das Team des Kritz versuchen somit, sich in der dynamischen Gastronomie-Szene Wiens zu behaupten.