Neue Führung: Benjamin Pließnig übernimmt SPAR Vorarlberg

Benjamin Pließnig führt seit November 2025 SPAR Vorarlberg. Nach jahrelanger Vorbereitung und intensivem Markterlebnis folgt er auf Pensionär Thomas Schwärzler. Jetzt lesen.

Benjamin Pließnig hat am 1. November 2025 seine Tätigkeit als neuer Geschäftsführer für SPAR Vorarlberg offiziell aufgenommen. Die berufliche Neuorientierung des Verkaufsexperten steht im Zeichen einer durchdachten Nachfolgeregelung, die lange Jahre vorbereitend angelegt war. Mit diesem Schritt übernimmt ein Profi mit tiefem Marktverständnis die Verantwortung für das Landesgeschäft.

Intensive Einarbeitung in sechs Regionalzentralen

Die Einführung in die neue Rolle dauerte insgesamt ein volles Jahr, das im November 2025 begann. Während dieser umfassenden Einschulungsphase lernte Pließnig alle sechs SPAR-Regionalzentralen des Bundeslandes kennen. Zusätzlich durchlief er Schulungen in der Hauptzentrale sowie in verschiedenen operativen Bereichen des Lebensmittelhandels. Ein zentraler Fokus lag dabei auf der praktischen Arbeit direkt vor Ort in den Märkten. Er sammelte wertvolle Erfahrungen sowohl bei selbstständigen SPAR-Kaufleuten als auch in klassischen SPAR- und EUROSPAR-Filialen. So konnte er sich mit den Abläufen und Anforderungen im täglichen Geschäft vertraut machen.

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Übergabe von Thomas Schwärzler an Nachfolger

Während seiner intensiven Einarbeitungsphase stand Pließnig in engem Austausch mit seinem Vorgänger Thomas Schwärzler. Dieser brachte seine langjährige Erfahrung und seine detaillierten Kenntnisse des Vorarlberger Lebensmittelhandels in die Übergabe ein. Mittlerweile hat Thomas Schwärzler seine berufliche Laufbahn bei SPAR beendet und ist in Pension gegangen. Die Zusammenarbeit mit dem pensionierten Vorgänger sorgte für eine reibungslose Weitergabe des Know-hows und der Unternehmenskultur.

Wahrnehmung durch Carina Pollhammer bestätigt

SPAR-Vorarlberg-Geschäftsführerin Carina Pollhammer zeigt sich mit der Nachfolgeregelung eindeutig zufrieden. In ihrer Aussage betonte sie: Mit Benjamin Pließnig haben wir einen Vertriebsprofi als Nachfolger gewonnen, der sich im vergangenen Jahr sehr intensiv auf seine neue Aufgabe vorbereitet hat. Besonders wichtig war uns dabei, dass er SPAR nicht nur aus der Zentrale, sondern vor allem auch direkt in unseren Märkten und im Austausch mit unseren Kaufleuten kennenlernt. Pollhammer ist überzeugt, dass Pließnig die gesammelten Erfahrungen in seine neue Funktion einbringen wird.

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Bisherige Karriere bei Skinfit International

Vor seinem Wechsel zu SPAR war Benjamin Pließnig viele Jahre beim Unternehmen Skinfit International beschäftigt. Zuletzt hatte er dort die Position des Head of Sales inne. In dieser Funktion war er unter anderem für die Führung und Weiterentwicklung des Vertriebsteams zuständig. Außerdem kümmerte er sich um die Betreuung von Franchise-Partnern sowie um die Ausarbeitung von Vertriebsstrategien und Budgets. Sein Aufgabenbereich umfasste neben Österreich und Deutschland auch internationale Märkte.

Auswirkungen auf das Vorarlberger Marktgeschehen

Die Kombination aus strategischem Vertriebswissen und tiefgreifendem operationalen Verständnis macht ihn zum idealen Führungsnachfolger. Die direkte Einbindung in den Handel soll helfen, die Bedürfnisse der regionalen Kaufleute besser zu verstehen. Carina Pollhammer sieht in dieser Doppelqualifikation einen entscheidenden Vorteil für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Die klare Kommunikation der Verantwortlichkeiten und die transparente Übergabe an Thomas Schwärzler haben die Basis für eine erfolgreiche Ära gelegt.