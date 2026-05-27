Neue Fledermausquartiere am Haus des Meeres in Wien

Am Haus des Meeres in Wien wurden spezielle Fledermausquartiere montiert, die streng geschützten Tieren dringend benötigte Schlafplätze in der dicht verbauten Stadt bieten. Das Projekt des Naturschutzbunds Wien wird in Kooperation mit Forschungseinrichtungen durchgeführt und soll zehn Fledermausarten zugutekommen.

An der Außenfassade des Haus des Meeres in Wien wurden neue Fledermaus quartiere montiert, die den streng geschützten Tieren als wichtige Schlafplätze in einem dicht verbauten Gebiet dienen sollen.

Dieses innovative Projekt wurde vom Naturschutzbund Wien ins Leben gerufen und wird in Kooperation mit dem Haus des Meeres, der Veterinärmedizinischen Universität Wien und dem Lainzer Tiergarten umgesetzt. Insgesamt gibt es in Wien 22 verschiedene Fledermausarten, von denen heuer gleich zehn von den neuen Quartieren profitieren. Die Quartiere bestehen aus speziell entwickelten Holzspalten, die natürliche Fels- oder Baumspalten nachahmen und den Tieren einen sicheren Rückzugsort bieten.

Die Fledermäuse sind unverzichtbare Helfer im Kampf gegen lästige Insekten wie Gelsen, aber sie gehören zu den am stärksten gefährdeten Säugetieren in Österreich. Die größte Bedrohung für die Tiere ist der Verlust von natürlichen Quartieren durch die Sanierung von Gebäuden oder das Verschwinden von alten Bäumen. Genau hier setzt die neue Initiative an, die nicht nur sofortige Hilfe bietet, sondern auch langfristige Forschung ermöglicht.

In einem eigenen Forschungsprojekt dokumentieren Fachleute zusammen mit geschulten Freiwilligen, welcher Bautyp von den Tieren am besten angenommen wird. Diese Daten liefern wertvolle Einblicke in die Präferenzen der verschiedenen Fledermausarten und helfen dabei, den Artenschutz gezielt weiterzuentwickeln. Die Forscher beobachten regelmäßig die Quartiere und zeichnen auf, wie oft sie besucht werden, welche Arten einziehen und ob die Tiere erfolgreich Junge aufziehen. Bisher wurden bereits einige Quartiere von Fledermäusen bezogen, was auf eine hohe Akzeptanz hindeutet.

Das Projekt zeigt, wie wichtig es ist, im urbanen Raum Rückzugsorte für Wildtiere zu schaffen, und dass selbst kleine Maßnahmen große Wirkung haben können. Der Zoodirektor des Haus des Meeres, Jeff Schreiner, betont: Als moderner, wissenschaftlich geführter Zoo engagieren wir uns für bedrohte Tierarten aus aller Welt und sehen es als unsere Aufgabe, auch lokale Arten zu schützen. Die neuen Fledermausquartiere sind ein sichtbares Zeichen für dieses Engagement.

Besucher des Hauses und Passanten können nun einen Blick nach oben riskieren und Ausschau halten, ob die neuen Holzhäuser bereits von den fliegenden Bewohnern bezogen wurden. Die Initiative hat auch Vorbildcharakter für andere Städte, die ähnliche Probleme mit dem Verlust von Lebensräumen haben. Indem die Bevölkerung einbezogen wird und die Forschung vorangetrieben wird, entsteht ein Netzwerk, das den Schutz dieser faszinierenden Tiere nachhaltig sichert.

Darüber hinaus planen die Projektpartner, die Erkenntnisse aus Wien auf andere Regionen zu übertragen und die Quartiere weiter zu optimieren. Die Bedeutung der Fledermäuse für das Ökosystem kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie bestäuben Pflanzen, verbreiten Samen und regulieren Insektenpopulationen. In Österreich sind alle Fledermausarten streng geschützt, und dennoch gehen die Bestände vieler Arten zurück.

Projekte wie dieses zeigen, dass Artenschutz auch im urbanen Raum möglich ist, wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten. Das Haus des Meeres ist nicht nur ein touristischer Anziehungspunkt, sondern auch ein Ort der Forschung und Bildung. Die neuen Fledermausquartiere werden dazu beitragen, das Bewusstsein für die Bedürfnisse dieser Tiere zu schärfen und langfristig ihren Fortbestand zu sichern.

Langfristig ist geplant, die Quartiere in ganz Wien zu erweitern und ein Netzwerk von Schlafplätzen zu schaffen, das den Tieren eine sichere Durchquerung der Stadt ermöglicht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Installation der Fledermausquartiere am Haus des Meeres ein wichtiger Schritt für den Artenschutz in Wien ist. Durch die Kombination von praktischen Maßnahmen, wissenschaftlicher Forschung und öffentlicher Aufklärung wird ein nachhaltiger Beitrag zum Schutz der Fledermäuse geleistet.

Die Stadt Wien ist damit ein Vorreiter im urbanen Artenschutz und zeigt, wie moderne Zoos und Naturschutzorganisationen gemeinsam für die Biodiversität kämpfen können. Die Hoffnung ist, dass die Populationen der Fledermäuse in den nächsten Jahren stabil bleiben oder sogar zunehmen, was auch für die Bewohner Wiens von Vorteil ist, da die Tiere weiterhin Insekten in Schach halten





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