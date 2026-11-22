Die EU-Richtlinie PSR/PSD3 aus November 2026 stärkt die Bargeldversorgung im Einzelhandel und erhöht die Transparenz bei Bankgebühren für Kunden in Österreich.

Der Rat der Europäischen Union hat sich Anfang November 2026 formell auf die neue Zahlungsdiensterichtlinie PSR beziehungsweise PSD3 geeinigt. Diese umfassende Reform zielt darauf ab, den Zahlungsverkehr innerhalb der Union sicherer, transparenter und nutzerfreundlicher zu gestalten. Besonders betroffen von diesen Änderungen sind sowohl traditionelle Banken als auch der moderne Einzelhandel. Die neuen Vorschriften treten in Kraft, sobald das Europäische Parlament seine abschließende Zustimmung erteilt hat. Damit wird ein signifikanter Meilenstein für den europäischen Finanzraum gesetzt, der unmittelbar die Lebensgewohnheiten der Bürger beeinflussen wird.

Bargeldauszahlungen im Einzelhandel

Eine besonders alltagsnahe Neuerung betrifft die Bargeldversorgung abseits klassischer Bankfilialen. Künftig dürfen Einzelhändler wie Supermärkte, Bäckereien oder Drogerien freiwillig Bargeldauszahlungen von bis zu 150 Euro an der Kassa anbieten. Wichtig ist, dass Kunden dafür keinen Einkauf tätigen müssen, was einen deutlichen Wandel zur bisherigen Praxis darstellt. Bislang war sogenanntes Cashback im Handel meist an einen Mindestumsatz gekoppelt, was die Flexibilität einschränkte. Mit der neuen Regelung will die EU vor allem im ländlichen Raum zusätzliche Abhebestellen schaffen. Dies ist eine direkte Reaktion auf den zunehmenden Abbau von Bankfilialen und Bankomaten in diesen Regionen.

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Versteckte Kosten bei Geldautomaten

Darüber hinaus schiebt die EU-Reform versteckten Kosten bei Geldautomaten einen Riegel vor. Betreiber von Bankomaten, insbesondere unabhängige Automatenbetreiber, müssen Kunden künftig unmissverständlich alle anfallenden Entgelte anzeigen. Diese Information muss bereits vor der endgültigen Bestätigung einer Abhebung auf dem Bildschirm ersichtlich sein. Auch etwaige Wechselkursaufschläge müssen klar kommuniziert werden, um Überraschungen bei der Auszahlung zu vermeiden. Diese Maßnahme soll die Preistransparenz erhöhen und Verbrauchern eine fundierte Entscheidung vor der Nutzung des Automaten ermöglichen.

Betrugsschutz und IBAN-Prüfung

Banken müssen zudem bei Überweisungen verpflichtend einen Abgleich zwischen IBAN und Empfängernamen durchführen. Kunden erhalten sofort eine Warnung, falls die Daten nicht zusammenpassen. Zudem haften Zahlungsdienstleister stärker, wenn Betrüger sich am Telefon oder per Nachricht als Bankmitarbeiter ausgeben. Diese Methode wird als Spoofing bezeichnet und dient dazu, Kunden zur Freigabe einer betrügerischen Überweisung zu verleiten. Die neue Haftungsregelung soll das Risiko für Opfer solcher Angriffe minimieren und die Banken zu strengeren Sicherheitsstandards zwingen. Dies stellt einen erheblichen Fortschritt im Verbraucherschutz dar.

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Bargeldnutzung in Österreich

Parallel dazu verhandelt die EU über eine eigene Bargeld-Verordnung zur Absicherung der Bargeldannahme im Handel. Wie wichtig das Thema für Österreich ist, zeigen aktuelle Zahlen der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Mit einem Anteil von 55 Prozent aller Zahlungen an der Kassa bleibt Österreich ein ausgeprägtes Bargeldland. Die neue Richtlinie unterstützt somit eine der am häufigsten genutzten Zahlungsmethoden der Bevölkerung. Die EU erkennt an, dass Bargeld weiterhin eine zentrale Rolle im täglichen Leben vieler Menschen spielt.

Kontoführungsgebühren im Vergleich

Auch bei den Kontoführungsgebühren lohnt sich laut aktuellen Marktvergleichen ein genauer Blick auf die eigenen Konditionen. Der Stand der Daten ist November 2026. Während klassische Filialkonten durch Quartalsgebühren, Kartengebühren und hohe Einzelentgelte für beleghafte Schalter-Buchungen oft deutlich über 100 bis 150 Euro pro Jahr kosten, liegen reine Online-Konten preislich weit darunter. Banken wie die Bank Austria oder die Bawag bieten Online-Kontopakete ab rund 2,58 bis 2,90 Euro monatlich an. Dieser massive Preisunterschied verdeutlicht die Vorteile der digitalen Banking-Lösungen im Vergleich zum traditionellen Filialbanking.