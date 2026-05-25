Neue EU-Richtlinie: Arbeitgeber dürfen kein Gehalt mehr nachfragen

Die EU-Richtlinie soll bestehende Ungleichheiten am Arbeitsmarkt verringern und Unternehmen zu mehr Transparenz bei Löhnen verpflichten.

Ab Juni 2026 dürfen Arbeitgeber in der EU keine Fragen nach dem bisherigen Gehalt mehr stellen. Eine neue EU-Richtlinie verpflichtet Unternehmen zu mehr Transparenz bei Löhnen und soll bestehende Ungleichheit en am Arbeitsmarkt verringern.

Unternehmen müssen künftig bereits vor dem Bewerbungsgespräch offenlegen, in welcher Gehaltsspanne sich die ausgeschriebene Stelle bewegt. Die Idee hinter der neuen Regelung ist, dass Menschen, die in einem früheren Job schlecht bezahlt wurden, dieses niedrige Gehaltsniveau oft in die nächste Anstellung mitnehmen. Vor allem Frauen seien davon betroffen, argumentiert die EU. Nach Angaben der Europäischen Union verdienen Frauen in Europa durchschnittlich weiterhin deutlich weniger als Männer – trotz vergleichbarer Tätigkeit.

In Deutschland liegt der bereinigte Gender Pay Gap laut aktuellen Erhebungen bei rund sechs Prozent. Unternehmen müssen künftig Gehälter offenlegen und Beschäftigte erhalten ein Recht auf Auskunft über Durchschnittsgehälter vergleichbarer Positionen – aufgeschlüsselt nach Geschlecht. Firmen ab 100 Mitarbeitenden müssen regelmäßig über mögliche Lohnunterschiede berichten und Maßnahmen gesetzt werden, wenn die Gehaltslücke ohne sachliche Begründung bei mehr als fünf Prozent liegt





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