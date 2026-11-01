Neue EU-Gebühren: Mehr Kosten für Online-Shopping ab November

Ab November fallen neue EU-Bearbeitungsgebühren an. Konsumenten in Österreich müssen mit höheren Kosten bei Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern rechnen.

Die Europäische Union führt am 1. November eine neue Bearbeitungsgebühr für Waren ein, die aus Ländern außerhalb der EU eingeführt werden. Besonders betroffen sind Bestellungen über Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress. Die Regelung gilt allerdings nicht nur für chinesische Anbieter. Auch Waren aus den USA, Großbritannien oder der Schweiz können darunterfallen.

Zusätzliche Kosten durch Zollpauschale

Für Konsumenten in Vorarlberg und ganz Österreich bedeutet das: Wer im Internet einkauft, sollte künftig genauer auf den tatsächlichen Gesamtpreis achten. Hinter den zusätzlichen Kosten stehen zwei unterschiedliche EU-Maßnahmen. Bereits seit dem 1. Juli 2026 gilt für Kleinsendungen mit einem Warenwert von bis zu 150 Euro eine vorübergehende Zollpauschale von drei Euro.

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Diese wird nicht automatisch für jedes einzelne Produkt berechnet, sondern richtet sich nach den unterschiedlichen zolltariflichen Warenkategorien innerhalb einer Sendung. Ab dem 1. November kommt eine weitere Abgabe hinzu: die sogenannte Union Handling Fee. Sie beträgt zwei Euro pro Artikel und soll die Kosten für die Bearbeitung und Kontrolle der eingeführten Waren abdecken.

Dazu gehören unter anderem die Überprüfung von Einfuhrdaten, Risikoanalysen und mögliche Warenkontrollen. Wie stark sich die neuen Gebühren auswirken können, zeigt folgende Beispielrechnung. Wer ein T-Shirt und eine Haarspange gemeinsam aus einem Nicht-EU-Land bestellt, muss mit folgenden zusätzlichen Abgaben rechnen.

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Zwei Euro Bearbeitungsgebühr für das T-Shirt und zwei Euro für die Haarspange ergeben vier Euro Handling Fees. Hinzu kommt die Drei-Euro-Zollpauschale für die Kategorie Kleidung und die für Accessoires. Damit entstehen in diesem Beispiel zehn Euro zusätzliche Abgaben - unabhängig vom eigentlichen Kaufpreis der beiden Produkte.

Nationale Paketabgabe verschärft Lage

Bei mehreren Artikeln derselben Warenkategorie kann die Rechnung anders aussehen. Werden beispielsweise fünf T-Shirts gemeinsam verschickt, fällt die Drei-Euro-Zollpauschale nur einmal für diese Warenkategorie an. Die neue Bearbeitungsgebühr wird dagegen pro Artikel berechnet. Für österreichische Konsumenten kommt eine weitere Regelung hinzu.

Seit dem 1. Oktober 2026 gilt demnach eine nationale Paketabgabe für große Onlinehändler mit mehr als 100 Millionen Euro Inlandsumsatz. Diese beträgt zwei Euro pro Bestellung. Wird sie samt 20 Prozent Umsatzsteuer an Kunden weitergegeben, entstehen zusätzliche Kosten von 2,40 Euro.

Amazon und Otto geben unter anderem diese Kosten an ihre Kunden weiter. Andere Händler übernehmen die Abgabe vorerst selbst. Wie sich die verschiedenen Abgaben bei einer konkreten Bestellung auswirken, hängt unter anderem von den bestellten Waren, dem Versandweg und der Preisgestaltung des jeweiligen Händlers ab.

Unternehmen tragen Verantwortung

Die neuen EU-Pflichten richten sich grundsätzlich an die beteiligten Unternehmen. Onlineplattformen, Verkäufer und andere zuständige Unternehmen sollen die erforderlichen Zollformalitäten erledigen und die Abgaben abführen. Das bedeutet allerdings nicht, dass Verbraucher von den zusätzlichen Kosten verschont bleiben.

Händler können diese über höhere Produktpreise oder Versandkosten an ihre Kunden weitergeben. Hinzu kommt die Einfuhrumsatzsteuer, die von den neuen Abgaben zu unterscheiden ist. Bei vielen Onlinebestellungen wird sie bereits während des Kaufvorgangs berechnet. Nicht jede Bestellung bei Temu, Shein oder AliExpress ist automatisch von den neuen Einfuhrabgaben betroffen.

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Entscheidend ist unter anderem, woher die Ware tatsächlich verschickt wird. Befindet sich ein Produkt bereits in einem Lager innerhalb der EU, wird es bei dieser Bestellung nicht erneut als Kleinsendung aus einem Drittstaat eingeführt. Allerdings bedeutet ein Versand aus einem europäischen Lager nicht automatisch, dass die Ware günstiger ist.

Hintergrund und Zukunftsausblick

Mögliche Einfuhrkosten können bereits in den Verkaufspreis eingerechnet worden sein. Auch die Zusammenfassung mehrerer Produkte in einer Bestellung kann sich unterschiedlich auswirken. Während bei Artikeln derselben Warenkategorie unter Umständen nur einmal die Zollpauschale anfällt, können verschiedene Warenkategorien zusätzliche Abgaben auslösen.

Mit den neuen Regelungen will die Europäische Union auf die stark gestiegene Zahl günstiger Warensendungen aus Drittstaaten reagieren. Im Jahr 2025 wurden rund sechs Milliarden kleine Pakete in die EU eingeführt. Etwa 90 Prozent davon stammten aus China.

Die Drei-Euro-Zollpauschale ist nach derzeitiger Planung eine Übergangslösung und soll bis zum 1. Juli 2028 gelten. Anschließend soll ein neues digitales Zollsystem für den Onlinehandel zum Einsatz kommen. Für Konsumenten bleibt vor allem eines wichtig.

Der zunächst angezeigte Produktpreis sagt nicht immer aus, wie viel eine Bestellung tatsächlich kostet. Gerade bei günstigen Artikeln können zusätzliche Gebühren den vermeintlichen Preisvorteil erheblich verringern. Käufer sollten daher stets die Endsumme prüfen, bevor sie einen Kauf abschließen.