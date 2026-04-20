Neue Ermittlungen gegen Thomas Schmid: WKStA übernimmt Fall von Staatsanwaltschaft Linz

Nach einer Sachverhaltsdarstellung von Ex-Kanzler Sebastian Kurz leitet die Justiz Ermittlungen gegen Thomas Schmid wegen des Verdachts der falschen Zeugenaussage im Postenschacher-Prozess ein.

Das Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, Thomas Schmid , erfährt eine bedeutende verfahrensrechtliche Wendung. Nachdem die Staatsanwaltschaft Linz den Fall initiiert hatte, wurde dieser nun an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) übergeben.

Dieser Schritt markiert eine zentrale Zäsur in der juristischen Aufarbeitung der sogenannten Postenschacher-Vorwürfe, bei denen es vor allem um die Besetzung von Führungspositionen in Finanzämtern unter der ÖVP-Regierung geht. Der Anstoß für diese neuerliche Untersuchung kam ausgerechnet vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der über seinen rechtlichen Vertreter eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung einbrachte. Kurz wirft Schmid vor, in seiner Rolle als Zeuge während des Prozesses gegen den ÖVP-Klubobmann August Wöginger bewusst wahrheitswidrige Aussagen getätigt zu haben. Im Zentrum der Kontroverse steht die Besetzung des Finanzamts Braunau, doch der Fokus der Ermittlungen reicht bis hin zur vorangegangenen Bestellung in Freistadt zurück. Während Schmid im Linzer Prozess aussagte, er habe von eventuellen Interventionsversuchen im Zusammenhang mit der Leitung des Finanzamts Freistadt nur sehr wenig bis gar nichts mitbekommen, zeichneten andere Zeugen ein grundlegend anderes Bild. Eine Mitarbeiterin des Finanzministeriums schilderte eindringlich, dass bereits während der Besetzung des Freistädter Postens massiver Druck ausgeübt wurde. Demnach soll der Wunschkandidat der Politik, ein lokaler Bürgermeister, nach der gescheiterten Bewerbung in Freistadt die Zusage erhalten haben, bei der nächsten Vakanz – also in Braunau – den Vorzug zu bekommen. Diese Aussage steht in direktem Widerspruch zu Schmids Darstellung und bildet nun den Kern des Vorwurfs der falschen Zeugenaussage. Die Abgabe des Verfahrens an die WKStA ist deshalb von so hoher Relevanz, da genau diese Behörde Thomas Schmid zuvor den Status eines Kronzeugen zuerkannt hatte, um umfangreiche Aussagen in anderen Korruptionskomplexen zu ermöglichen. Dass dieselbe Instanz nun die Glaubwürdigkeit ihres eigenen Kronzeugen in einem anderen Prozess prüfen muss, stellt eine komplexe Herausforderung für die Justiz dar. Während die WKStA aktuell noch ihre formale Zuständigkeit für diesen speziellen Fall klärt, zeigt die Entwicklung, wie tief die Verflechtungen innerhalb der österreichischen Polit- und Behördenstruktur reichen. Ein weiterer Finanzbeamter bestätigte unterdessen die belastenden Schilderungen und erklärte, er sei auf Geheiß von Schmid dazu genötigt worden, den eigentlich bestgereihten Kandidaten für den Freistädter Posten von einer Annahme der Stelle abzubringen. Damit verdichten sich die Anhaltspunkte, dass systematischer Einfluss auf die Personalentscheidungen in der Finanzverwaltung ausgeübt wurde, was nun die strafrechtliche Aufarbeitung durch die spezialisierte Korruptionsbehörde weiter intensivieren dürfte





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