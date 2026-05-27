Neue Direktverbindung Prag‑Kopenhagen: Komfortable Schnellzüge verbinden Mitteleuropa mit Skandinavien

Ab Mitte Juni verkehren zweispurige ComfortJet‑Züge täglich zwischen Prag und Kopenhagen, verkürzen die Fahrzeit auf elf Stunden und bieten modernen Service - ein Pilotprojekt der EU für grenzüberschreitende Bahnverbindungen.

Die tschechische Bahngesellschaft Ceske drahy und die dänische Staatsbahn DSB haben gemeinsam ein neues grenzüberschreitendes Schnellzugangebot ins Leben gerufen, das ab Mitte Juni im täglichen Fahrplan verankert wird.

Zwei Zugpaare verkehren ganzjährig in beide Richtungen zwischen Prag und Kopenhagen und verkürzen die bisherige Reisezeit auf etwa elf Stunden. Die Strecke führt über Berlin und Hamburg, wo der Zug auf modernisierten Trassenabschnitten mit bis zu 230 km/h unterwegs ist. Im Sommer wird das Angebot durch ein zusätzliches Nachtzugpaar ergänzt, das Reisenden eine komfortable Schlafmöglichkeit während der langen Fahrstrecke bietet.

Der eingesetzte ComfortJet der Tschechischen Bahn ist ein modernes Mehrzweckfahrzeug, das auf den Strecken zwischen Berlin und Hamburg besonders hohe Geschwindigkeiten erreichen kann. An Bord stehen 555 Sitze, ein Bordrestaurant, kostenfreies WLAN sowie ein spezielles Kinderkino, das Familien mit jungen Reisenden anspricht. Zusätzlich gibt es Platz für zwölf Fahrräder, sodass Pendler und Freizeitfahrer ihre Fahrräder problemlos mitnehmen können.

In Deutschland hält der Zug neben den Großstädten Berlin, Dresden und Hamburg auch in kleineren Städten wie Flensburg, Schleswig und Bad Schandau, wodurch eine breitere regionale Anbindung geschaffen wird. Dieses Projekt ist das erste von zehn Pilotvorhaben, die die Europäische Kommission zur Stärkung grenzüberschreitender Bahnverbindungen ins Leben gerufen hat. Es stellt die erste direkte Verbindung zwischen Kopenhagen und Prag seit über einem Jahrzehnt dar und sendet ein starkes Signal für die Attraktivität des Bahnverkehrs als umweltfreundliche Alternative zum Flugzeug.

Durch die verkürzten Reisezeiten und den hohen Komfort wird die Bahn zunehmend als bequeme Option für sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber wahrgenommen. Langfristig soll das Projekt die Integration der europäischen Bahnnetze weiter vorantreiben und als Modell für weitere internationale Verbindungen dienen





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Grenzüberschreitender Schienenverkehr Comfortjet EU‑Pilotprojekt Prag‑Kopenhagen Verbindung Nachhaltige Mobilität

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