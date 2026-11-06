Neue Bombendrohungen gegen Flüge in Europa und Medienhäuser in Irland

Die Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa reißt nicht ab. Auch Medienhäuser in Irland erhielten am Freitag Drohungen per Mail.

Die Serie von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa hält an. Am Freitag kam es bereits zum dritten Mal in dieser Woche zu einer Welle von Drohungen gegen Flugverbindungen, zusätzlich erhielten Medienhäuser in Irland Drohmails. Wer hinter den Vorfällen steckt, war zunächst unklar, auch weil die Behörden Nachahmer befürchten.

Nach Angaben von Flughäfen und Behörden waren am Freitag mindestens neun Flüge von und nach Prag betroffen. Zwei Flüge in die bulgarische Hauptstadt Sofia, einer aus London und einer aus Brüssel, sowie ein Flug von Lissabon nach Rom standen ebenfalls auf der Liste der Drohungen.

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Welle von Bombendrohungen gegen Passagierflüge in Europa

Der Flugverkehr in Europa war am Freitag erneut massiv betroffen, denn vier Flugzeuge landeten wegen Bombendrohungen außerplanmäßig in Frankreich. Drei dieser Maschinen setzten in Paris-Orly auf, eine weitere in Bordeaux, wie es in informierten Kreisen hieß.

In keinem der betroffenen Flugzeuge wurde ein Sprengsatz gefunden. Die Vorfälle reihen sich in eine Serie ein, die bereits am Donnerstag rund 20 Flüge traf. Mehrere Maschinen wurden umgeleitet oder von Militärflugzeugen eskortiert.

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Am Flughafen Lissabon leitete die portugiesische Polizei für öffentliche Sicherheit (PSP) nach der Landung einer Ryanair-Maschine eine Sicherheitsoperation ein. Wie der Nachrichtensender CNN Portugal berichtete, war die Drohung zuvor per Telefonanruf eingegangen, dessen Anrufer sich als Angehöriger einer Sicherheitsbehörde ausgegeben hatte.

Auch der Flughafen Wien-Schwechat war von der Drohungswelle betroffen. Einige Maschinen mussten ungeplant landen, andere wurden von Kampfflugzeugen eskortiert beziehungsweise abgefangen. Die Ermittlungen führt das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Niederösterreich, die Behörden halten sich jedoch mit Details zurück.

Drohschreiben der Gruppierung Männerstaat im Fokus

Die Drohschreiben werden mit der Gruppierung Männerstaat in Verbindung gebracht, die sich in der Nachricht als Kämpfer des männlichen Staates bezeichnete. Die Gruppe kündigte an, ein feministisches Regime zu bekämpfen und sich in der Geschichte verewigen zu wollen.

Die britische Rundfunkanstalt BBC hatte am Donnerstag berichtet, dass die römische Flughafenbehörde eine solche Drohmail erhalten habe. Am Freitag wurde bekannt, dass auch der Flughafen von Sofia ähnliche Nachrichten erhielt, in denen von heutigen Taten die Rede war, die in die Geschichte eingehen würden.

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In Russland existiert eine rechtsextreme und antifeministische Gruppierung mit dem Namen Männerstaat. Ob sie hinter den aktuellen Drohungen steckt, ließ sich zunächst nicht verifizieren. Lou Osborn von der NGO Inpact, die geheime russische Aktivitäten überwacht, zufolge hat die Gruppierung Tausende Mitglieder und unterstützt den Krieg gegen die Ukraine.

Medienhäuser in Irland und Reaktion der Regierung

Am Freitag gingen in Irland Bombendrohungen gegen mehrere Medienhäuser ein. Beschäftigte des Rundfunksenders RTE, der Zeitung Irish Independent, der Radiosender Newstalk und Today FM sowie des TV-Senders Virgin Media wurden vorübergehend in Sicherheit gebracht.

Laut der irischen Polizei richteten sich die Drohungen nicht nur gegen irische Medien, sondern auch gegen Medienorganisationen in weiteren europäischen Ländern. Wenig später meldete zudem der britische Fernsehsender Sky eine Drohung. Ein RTE-Reporter berichtete während der Sendung, dass die per Mail übermittelte Drohung von derselben Gruppierung stamme, die auch hinter der Welle gegen Passagierflüge stehe.

Der irische Regierungschef Micheal Martin erklärte, die Lage sei besorgniserregend und die Bedrohung werde ernst genommen. Bei den Vorfällen im Flugverkehr sprach er von anscheinend koordinierten Bemühungen, Flüge zu stören, und kündigte an, mit Hochdruck herauszufinden, wer dahintersteckt. Zugleich betonte er, dass noch nicht geklärt sei, ob es sich um Einzelpersonen oder einen koordinierten Angriff handle.