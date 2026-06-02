Neue Blitzer gegen Handy am Steuer und Lärm: Salzburg forciert Verkehrssicherheit mit moderner Technik

Salzburg testet Handy- und Lärmblitzer, um Ablenkung und Lärmbelästigung im Straßenverkehr zu bekämpfen. Die Systeme sollen die Vision Zero erreichen, doch dafür muss die Straßenverkehrsordnung angepasst werden.

Ablenkung am Steuer zählt mittlerweile zu den häufigsten Unfallursachen auf Österreichs Straßen. Wer bei 50 km/h nur drei Sekunden auf das Smartphone blickt, fährt über 40 Meter im Blindflug.

Gleichzeitig stören überlaute, manipulierte Fahrzeuge die Nachtruhe der Anrainer. Kürzlich lud der Salzburger Landesrat gemeinsam mit weiteren Landesräten und Verkehrsexperten zu einer Vorführung der neuen Überwachungssysteme am Salzburgring. Im Fokus standen Handyblitzer, die verbotene Smartphone-Nutzung erkennen, sowie Lärmblitzer, die zu laute Fahrzeuge ausfindig machen. Wie die Salzburger Landeskorrespondenz berichtet, ist die Präsentation Teil einer umfassenden Strategie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Das Ziel lautet "Vision Zero" - keine Verkehrstoten mehr. Trotz rückläufiger Unfallzahlen starben im vergangenen Jahr noch 24 Menschen auf Salzburgs Straßen. Vorbild für Österreich ist Rheinland-Pfalz, wo der Handyblitzer MONOcam bereits erfolgreich getestet wurde. Während der Pilotphase wurden an 88 Tagen knapp 1.300 Verstöße festgestellt.

Nach Einführung eines klaren Rechtsrahmens ahndet die Polizei monatlich rund 200 Fälle. Auch am Salzburgring wurde der Betrieb der Geräte von Polizisten aus Rheinland-Pfalz demonstriert. Das System erkennt mithilfe einer hochauflösenden Kamera und intelligenter Software typische Handbewegungen am Steuer und speichert bei Verdacht Fotos. Jede Aufnahme wird anschließend manuell von der Polizei überprüft.

Seit August 2025 werden in Salzburg Lärmblitzer in einem Pilotprojekt getestet. Entwickelt von Joanneum Research aus Graz, kombinieren sie eine Kennzeichenkamera mit mehreren Mikrofonen. Überschreitet ein Fahrzeug einen bestimmten Lärmpegel, wird der Verursacher genau lokalisiert und fotografiert. Bereits mehrere Fahrzeuge konnten so identifiziert und angezeigt werden.

Nach der erfolgreichen Pilotphase in der Landeshauptstadt wird das Projekt nun auf alle Salzburger Bezirke ausgeweitet. Ziel ist es, Lärmbelästigung im Straßenverkehr effektiv einzudämmen. Um Handy- und Lärmblitzer österreichweit einsetzen zu können, müssen jedoch noch gesetzliche Grundlagen angepasst werden. Die aktuelle Straßenverkehrsordnung erlaubt automatisierte Überwachung bislang nur für Geschwindigkeit, Abstand und Rotlicht.

Die Verkehrsreferenten aus Salzburg, Kärnten und Vorarlberg sowie Vertreter aus dem Nationalrat und der Bundespolizei unterstützen die rasche Modernisierung des rechtlichen Rahmens. Ziel ist es, mit moderner Technik die Sicherheit auf Österreichs Straßen weiter zu erhöhen. Die Einführung dieser Systeme soll nicht nur Verstöße ahnden, sondern auch präventiv wirken und das Bewusstsein für Gefahren durch Ablenkung und Lärm schärfen. Die technische Präzision der Geräte minimiert zudem das Risiko von Fehlurteilen, da jede mutmaßliche Übertretung einer menschlichen Überprüfung unterzogen wird.

Insbesondere der Handyblitzer nutzt Algorithmen, die zwischen erlaubter Nutzung (etwa Navigation) und verbotener Bedienung unterscheiden können. Die Lärmblitzer hingegen adressieren ein zunehmendes Problem in dicht besiedelten Gebieten und während der Nachtstunden, wo laute Fahrzeuge die Bevölkerung belästigen. Durch die lückenlose Dokumentation wird eine eindeutige Zuordnung zum Fahrzeug und Halter ermöglicht. Die geplante Ausweitung auf alle Bezirke Salzburgs unterstreicht den Erfolg der Pilotphase und den politischen Willen, nachhaltige Lösungen für Verkehrssicherheit und Lebensqualität zu schaffen.

Die Zusammenarbeit mit externen Forschungseinrichtungen wie Joanneum Research zeigt zudem den innovativen Charakter des Projekts. Bis zur bundesweiten Einführung bleibt jedoch die Anpassung der Gesetze entscheidend, damit die erhobenen Daten auch rechtlich belastbar sind. Die Forderung nach einer raschen Modernisierung des rechtlichen Rahmens wird daher von vielen Seiten getragen, um die technischen Möglichkeiten voll auszuschöpfen.

Zusammenfassend markiert die Einführung von Handy- und Lärmblitzern einen wichtigen Schritt in Richtung einer sichereren und lebenswerteren Straßenverkehrsumgebung in Österreich, indem sie zwei zentrale Unfall- und Konfliktursachen gezielt bekämpft





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