Neue Ausrichtung der Eissport-Wettbewerbe: Eishockey, Eiskunstlauf, Curling und Shorttrack sollen in Lyon zusammengeführt werden

Das Organisationskomitee hat die Entscheidung bekannt gegeben, dass die Eissport-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2030 in Lyon statt Nizza stattfinden werden. Die in Nizza getesteten Lösungen waren nicht tragfähig, und Lyon scheint daher als geeigneter Standort aus, um die Eissportarten - mit Ausnahme des Eisschnelllaufs - zentral zu organisieren.

Die südfranzösische Stadt Nizza war ursprünglich vorgesehen, die Eissport-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2030 zu organisieren. Nun sollen Eishockey , Eiskunstlauf , Curling und Shorttrack voraussichtlich in Lyon zusammengeführt werden.

Die in Nizza getesteten Lösungen waren jedoch nicht tragfähig, wie das Organisationskomitee in einer Pressemitteilung erklärte. Lyon scheint daher als geeigneter Standort aus, um die Eissportarten - mit Ausnahme des Eisschnelllaufs - zentral zu organisieren





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Olympische Winterspiele 2030 Eishockey Eiskunstlauf Curling Shorttrack Lyon Nizza Organisationskomitee Pressemitteilung Bürgermeister Eric Ciotti Eissporthalle Eis-Cluster Rechtsverfolgung Rechtsverletzung Schadenersatz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Viel Werbung, kaum Kandidaten: GNTM wird zerlegtGNTM-Finale 2024: Viel Werbung, kaum Kandidaten – Fans kritisieren Sieger-Leak, Fokus auf Heidi Klum und Hollywood-Stars statt Spannung.

Read more »

Martin Ehmele, Blumenstiel statt Insta-Reel: „Pflanzen erden mich“Promovierter Komparatist und Romanist, Studium in Wien, Lissabon, Madrid, Paris. Buch „Staat tragen“ über Dresscodes und Visual Politics. „Presse“-Redakteur seit 2010, seit 2014 „Schaufenster“-Chefredakteur. Leitung Stil/„Presse am Sonntag“, auf Instagram: diepresse.schaufenster und diepresse.

Read more »

Bildung findet nicht nur an den Unis stattGeboren am 6. Jänner 1973 in Klagenfurt. Abgeschlossenes Studium der Medizin in Wien. Mitarbeiter der „Kleinen Zeitung“ in Klagenfurt ab 1991. Ab 2001 Journalist in der Wiener Redaktion der „Kleinen Zeitung“. Danach Innenpolitik-Redakteur beim Nachrichtenmagazin „profil“. Seit 2005 Innenpolitik-Redakteur bei der „Presse“.

Read more »

Erstes Wasserstoff-Offroader der Welt aus ÖsterreichWasserstoff statt Benzin: Ein neues Spezialfahrzeug aus Österreich soll zeigen, wie emissionsfreie Offroad-Mobilität aussehen könnte.

Read more »