Neue Asylregeln: Regierung zieht Schrauben massiv an

Die EU-Kommission hat neue Asylregeln verabschiedet, um die Asylverfahren effizienter zu gestalten, irreguläre Migration einzudämmen und besonders belastete Staaten an den Außengrenzen zu entlasten. Einige Staaten, wie Polen, kündigten jedoch an, den Pakt nur teilweise umzusetzen.

Neue Asyl regeln: Regierung zieht Schrauben massiv an Die Mitgliedstaaten mussten die Vorgaben bereits in nationales Recht umsetzen. Ziel des Pakets ist es laut EU, Asyl verfahren effizienter zu gestalten, irreguläre Migration einzudämmen und besonders belastete Staaten an den Außengrenzen zu entlasten.

Dieser soll Staaten unterstützen, die besonders viele Asylsuchende aufnehmen müssen. Genau dieser Punkt sorgt jedoch weiterhin für Konflikte innerhalb der Europäischen Union. Der deutsche Migrationsexperte Maximilian Pichl zweifelt daran, dass das System langfristig funktionieren wird.

"Dieser Streit geht hinter den Kulissen weiter", sagte der Rechts- und Politikwissenschaftler mit Blick auf Länder, die weder Asylverfahren übernehmen noch finanzielle Beiträge leisten wollen. Zuletzt hat sich die Migrationslage in Europa entspannt. Die EU-Kommission verweist darauf, dass die Zahl der illegalen Grenzübertritte im Vergleich zu vor zwei Jahren um 55 Prozent gesunken sei. Ob der Pakt auch in Zeiten steigender Flüchtlingszahlen Bestand haben wird, bleibt aus Sicht von Experten offen.

Kurz vor dem Inkrafttreten kündigte Polen an, den Pakt nur teilweise umzusetzen. Nach Angaben des Innenministeriums werde das Land keine zusätzlichen Flüchtlinge aufnehmen. Polen wolle lediglich jene Bestimmungen anwenden, die den Grenzschutz stärken und die Bekämpfung illegaler Migration unterstützen. Begründet wird die Sonderstellung mit der Situation an der Grenze zu Belarus.

Polen und die EU werfen dem belarussischen Machthaber.

"Durch den Asyl- und Migrationspakt hat Europa sein Schicksal in Sachen Migration endlich selbst in die Hand genommen. Vorher war es Gefahr gelaufen, zum Spielball von konstruierter Migration zu werden, etwa durch die Machthaber von Belarus oder vom lebensgefährlichen Treiben der Schleppermafia.

"begrüßte die neuen Regeln. Die Menschen erwarten sich zu Recht eine harte, aber gerechte Asylpolitik, die unsere Sicherheit garantiert. Europa setze damit einen"historischen Schritt"





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