Neue Anklage gegen ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser

Die Staatsanwaltschaft wirft Grasser und zwei weitere Personen vor, dass sie Provisionen in Höhe von 9,8 Millionen Euro nicht ordnungsgemäß versteuert haben.

Die Staatsanwaltschaft hat eine neue Anklage gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser und zwei weitere Personen eingebracht. Sie werfen ihnen vor, dass sie Provisionen in Höhe von 9,8 Millionen Euro nicht ordnungsgemäß versteuert haben.

Die Ermittlungen dazu laufen bereits seit mehreren Jahren und wurden bereits 2021 bestätigt. Die Anklage betrifft ausschließlich die steuerliche Behandlung der Geldflüsse rund um die Privatisierung der Bundeswohnbaugesellschaften (BUWOG) und die Einmietung von Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower. Die Beschuldigten sollen Einnahmen aus den Jahren 2005 bis 2007 gegenüber den Steuerbehörden bewusst verschwiegen haben, was zu Steuern in Höhe von insgesamt rund 4,9 Millionen Euro geführt haben soll.

Für Grasser könnte ein weiteres Urteil weitreichende Folgen haben, da er bereits rechtskräftig verurteilt wurde für Bestechungs- und Untreuehandlungen in diesem Zusammenhang. Der ehemalige Finanzminister verbüßt derzeit den Rest seiner Haftstrafe mit einer elektronischen Überwachung und soll rund 34 Millionen Euro schulden, darunter 8,5 Millionen Euro gegenüber den Finanzbehörden





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