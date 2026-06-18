Neubaustrecke im Flachgau verzögert sich um zwei Jahre

Die Neubaustrecke im Flachgau samt 16,2 Kilometer langem Tunnel und der lawinen- und hochwassersichere Ausbau am Pass Lueg im Pongau sollen nun zwei Jahre später als geplant kommen. Das Büro von Salzburgs Verkehrsreferenten Stefan Schnöll (ÖVP) sprach von einer bedauerlichen Verschiebung. Heftige Kritik kam von den Grünen.

Die Neubaustrecke im Flachgau samt 16,2 Kilometer langem Tunnel und der lawinen- und hochwassersicher e Ausbau am Pass Lueg im Pongau sollen nun zwei Jahre später als geplant kommen.

Das Büro von Salzburgs Verkehrsreferenten Stefan Schnöll (ÖVP) sprach von einer bedauerlichen Verschiebung. Heftige Kritik kam von den Grünen. Geplante Fertigstellung für die ÖBB-Hochleistungsstrecke zwischen Salzburg-Kasern und Köstendorf ist nun 2046 statt 2044. Für das 4,3 Mrd.

Euro schwere Projekt liegt seit vergangenem November ein positiver UVP-Bescheid vor. Zwei zusätzliche Gleise inklusive des Tunnels sollen größere Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr schaffen. Wie die ÖBB per Aussendung informierten, können die Bauzeit jedoch durch vertiefte Planungen um drei Jahre verkürzt und die notwendigen Investitionen um rund 300 Mio. Euro reduziert werden.

Bei der Linienverbesserung am Pass Lueg verschiebt sich die geplante Fertigstellung von 2037 auf 2039. Zwischen Golling-Abtenau und Sulzau sollen 519 Mio. Euro investiert werden, um die Trasse in einen neuen Tunnel zu verlegen und die Bahnstrecke in dem engen Tal besser vor Lawinen, Steinschlag und Hochwasser zu schützen. Beide Großprojekte sollen auch zu einer Verkürzung der Fahrzeit führen.

Ein Sprecher von Verkehrsreferent und Landeshauptfrau-Stellvertreter Schnöll sprach am Donnerstag von einem schmerzhaften und bedauerlichen Schritt. Wir haben uns stark dafür eingesetzt, dass der Baustart so bleibt, wie er vorgesehen war.

Allerdings müsse man die Verschiebung um zwei Jahre in Relation sehen: Andere Projekte im Rahmenplan sollen nun um bis zu sieben Jahre später als geplant kommen. Heftige Kritik am überarbeiteten ÖBB-Rahmenplan kam am Donnerstag vom grünen Salzburger Landtagsabgeordneten und Mobilitätssprecher Simon Heilig-Hofbauer. Wichtige Bahnprojekte für Salzburg werden auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben. Diese Kürzungspolitik ist kurzsichtig und auch budgetär kontraproduktiv.

Die Einsparungen erkaufen sich mit Strafzahlungen, weil die Klimaziele im Verkehrsbereich kilometerweit verfehlt werden. Diese sind ohne raschen Schienenausbau nicht zu erreichen





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