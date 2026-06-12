Neubau des Universitätsklinikums Wiener Neustadt: UVP-Einreichung im Juni geplant

Die Umweltverträglichkeitsprüfung für das umstrittene Universitätsklinikum Wiener Neustadt soll Ende Juni eingereicht werden. Bei keinen Einsprüchen wird ein Baustart 2024 erwartet. Die Opposition bleibt skeptisch und erinnert an jahrelange Verzögerungen und Kostensteigerungen.

Das lange geplante Projekt eines Universitätsklinikums in Wiener Neustadt rückt einen Schritt näher. Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für den Neubau soll am 30. Juni eingereicht werden.

Wenn keine Einsprüche erfolgen, rechnet der zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP) mit einem Baustart im kommenden Jahr. Das Vorhaben ist seit Jahren im Gespräch und wurde bereits 2019 vom Landtag beschlossen, musste jedoch aufgrund von Kritik des Rechnungshofs überarbeitet werden. Kasser betont, dass es keine Erhöhung der geplanten Kosten geben dürfe. Sein Anspruch sei es, unter der ursprünglichen Summe zu bleiben.

Alles, was für die Patienten notwendig sei, werde gebaut, jedoch ohne zusätzlichen Schnickschnack. Das Projekt ist Teil des Gesundheitsplans 2040+. Dennoch gibt es weiterhin starke Zweifel an der Umsetzung. Der Landtagsabgeordnete und Vizebürgermeister von Wiener Neustadt, Matthias Spenger (SPÖ), reagiert skeptisch auf die neuerliche Ankündigung.

Nach fast zwei Jahrzehnten an Versprechen, Verschiebungen und Kostenexplosionen stellt sich die Frage, warum der jetzige Zeitplan als glaubwürdig erachtet werden soll. Bereits 2008 sei der Neubau vorgestellt und eine Fertigstellung innerhalb von sieben bis acht Jahren in Aussicht gestellt worden. Stattdessen werde 18 Jahre später noch über UVP-Verfahren und Baustarts diskutiert. Spenger kritisiert vor allem die wiederholten Kostensteigerungen und wirft der schwarz-blauen Landeskoalition leere Versprechungen vor.

Die Menschen in der Region erwarteten eine moderne und funktionierende Gesundheitsversorgung, keine ewigen Ankündigungen ohne konkrete Ergebnisse. Der Gesundheitsplan 2040+ sieht den Neubau als zentralen Baustein für die medizinische Versorgung in der Region vor. Mit der geplanten UVP-Einreichung soll ein weiterer Meilenstein erreicht werden. Anton Kasser betont, dass alle aktuellen Planungen unter dem Auftrag stünden, Kostendeckelungen einzuhalten.

Gleichzeitig müsse die medizinische Infrastruktur den zukünftigen Anforderungen entsprechen. Die Kritik von Seiten der SPÖ zeigt jedoch, dass das Vertrauen in die politischen Zusagen erschüttert ist. Die wiederholten Verzögerungen und die mangelnde Transparenz bei den Kosten haben bei der Bevölkerung für Frustration gesorgt. Ob der nun avisierte Baustart tatsächlich im nächsten Jahr erfolgen kann, bleibt abzuwarten.

Die UVP wird in den kommenden Monaten ein entscheidender Schritt sein, der möglicherweise weitere Diskussionen und Einsprüche nach sich zieht





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