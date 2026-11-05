Netzfrequenz-Störungen: USV-Anlagen von Rechenzentren verursachen globale Schwankungen

Forscher des Forschungszentrums Jülich identifizieren USV-Batterien als Ursache für Frequenzsprünge. Ein Softwareupdate soll das Problem abstellen, das in Irland besonders stark zutage trat.

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Carsten Hartmann und Dirk Witthaut vom Forschungszentrum Jülich hat die mysteriösen, regelmäßigen Schwankungen der globalen Netzfrequenz aufgelöst. Die untersuchten Phänomene zeigen sich in jeder neuen Minute durch kurze Frequenzeinbrüche, die zuvor niemand eindeutig zuordnen konnte.

Die Wissenschaftler identifizierten als Auslöser die automatisierten Selbsttests der Unterbrechungsfreien Stromversorgungs-Systeme, auch als USV-Anlagen bekannt. Diese Notstrombatterien führen ihre Prüfungen gleichzeitig durch, da sie von verschiedenen Herstellern unabhängig voneinander auf denselben Minutenbeginn als Startzeitpunkt synchronisiert wurden.

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Globale Auswirkungen der USV-Synchronisation

Dieses Phänomen der synchronisierten Laständerung wurde messbar auf fünf verschiedenen Kontinenten nachgewiesen. In Europa entspricht die dabei gemessene Frequenzabweichung von drei Millihertz einer plötzlichen Leistungsänderung von rund 80 Megawatt im Stromnetz.

Obwohl diese Mengen von Leistungsschwankungen auf den ersten Blick hoch erscheinen, stufen die Experten die Situation bisher als nicht sicherheitskritisch ein. Die Stromnetze halten diesen zusätzlichen Stress stand, doch die Ursache ist nun wissenschaftlich klar belegt.

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Drastischer Anstieg im irischen Stromnetz

Besonders markante Werte zeigten sich in Irland, wo Rechenzentren im Jahr 2022 etwa 18 Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Landes ausmachten. Dort vervierfachte sich die Stärke des Frequenzeinbruchs im Zeitraum zwischen 2016 und 2021 deutlich.

Der massive Ausbau der Serverstandorte in der Region fällt zeitlich genau mit dieser Zunahme der Störungen zusammen. Die starke Konzentration von Servern mit USV-Technik führt dort zu einer kumulierten Wirkung der synchronisierten Batterietests.

Softwareupdate als technische Lösung

Das Problem ist technisch lösbar und bereits in Bearbeitung. Ein betroffener Hersteller hat nach der Information durch die Wissenschaftler ein Softwareupdate bereitgestellt, das die strengen, minutengenauen Startzeiträume aufhebt.

Statt synchroner Minutenstarts sollen fortan zufällig verteilte Prüfzeiten implementiert werden. Diese Maßnahme verhindert, dass Millionen von Geräten gleichzeitig Strom aus dem Netz ziehen und so gemeinsam die Frequenz destabilisieren.