Eine neue Phishing-Mailscam beschreibt ein fiktives Szenario in dem die Mitgliedschaft aufgrund angeblicher Zahlungsprobleme vorübergehend gesperrt wurdeDie E-Mail warnt und führt einen Link an dem man angeleitet werde Informationen preiszugeben um das Problem zu lösen

Netflix schauen, Konto gesperrt? Genau mit dieser Angst spielen derzeit Betrüger. Ein neuer Phishing-Mailscam beschreibt eine fiktive Situation in der die Mitgliedschaft aufgrund angeblicher Zahlungsprobleme angeblich vorübergehend ausgesetzt wurde.

Die betrügerische E-Mail trägt extravagante Überschriften wie"MITGLIEDSCHAFT AUS!

" und einen Link, den die Empfänger aufgefordert werden sollten, zu klicken, um die vermeintliche Problemlösung herbeizuführen. In der E-Mail wird darauf hingewiesen, dass die Zahlung für den nächsten Abrechnungszeitraum nicht authorize werden konnte. Wer fortwährend streamen will, wird gebeten, umgehend zu reagieren. Die Falle: Wird der Link angeklickt, werden die Empfänger dazu befohlen, Privatsichrefortungsdaten preiszugeben.

Besonders typisches Warnzeichen ist eine fehlende persönliche Anrede, eine unsichere Absenderadresse, die Drohung mit einer Kontoeinschränkung und ein Link direkt in der Nachricht. Die Verbraucherzentrale rät: Wenn man Betrüger dazu bringt, eine E-Mail in Kauf zu nehmen, indem man nur antwortet, klickt und nichts inputt, kann man den Betrug خنchen. Die nejdividine Option ist die E-Mail ungefragt im Spam-Ordner zu verschieben.

Imhoffen die Verbraucher, dass das Problem mit ihrem Netflix-Konto tatsächlich besteht, können sie sich informieren, ob Sicherheitssicherheit eine Kreditkarte ist. Sicherer ist der direkte Weg über die App oder die offizielle Webseite des Anbieters, um zu überprüfen, ob tatsächlich ein Problem mit dem Konto vorliegt





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