Netflix-Klausel zur Kündigung vor BGH gekippt: Guthaben darf Kündigung nicht blockieren

Der Bundesgerichtshof hat eine Klausel von Netflix für unwirksam erklärt, die eine Kündigung von Verträgen an das Aufbrauchen von Guthaben band. Das Gericht urteilte, dass dies Verbraucher unangemessen benachteiligt und dem Gesetz widerspricht.

Eine deutliche Schlappe musste der Streamingdienst Netflix vor dem Bundesgerichtshof ( BGH ), dem obersten deutschen Zivilgericht, einstecken. Die Karlsruher Richter haben eine Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens für unwirksam erklärt. Diese Klausel besagte, dass eine Kündigung eines Streaming-Vertrags erst dann wirksam werden könne, wenn das gesamte vorhandene Guthaben, beispielsweise von einer Gutscheinkarte, aufgebraucht sei.

Laut dem BGH benachteilige diese Regelung Kunden in unangemessener Weise. Konkret bedeutet dies, dass Kunden, die ihren Vertrag kündigen möchten, oft noch lange an diesen gebunden bleiben, obwohl sie dies nicht mehr wünschen. Die Dauer der Bindung hängt dabei maßgeblich von der Höhe des noch vorhandenen Guthabens ab. Dies kann dazu führen, dass ein Vertrag erst viele Monate nach der Kündigungserklärung endet, was in vielen Fällen eine erhebliche Verlängerung der Vertragsdauer zur Folge hat. Der Bundesgerichtshof hat in seiner Urteilsbegründung klargestellt, dass diese Praxis im Widerspruch zu geltendem Recht steht. Gemäß der gesetzlichen Regelungen, insbesondere im Falle von monatlicher Bezahlung, muss eine Kündigung spätestens bis zum 15. eines Monats erfolgen können, damit der Vertrag zum Ende desselben Monats beendet wird. Die von Netflix beanstandete Klausel kann jedoch das Vertragsende um eine beträchtliche Zeit, in einigen Fällen bis zu rund 39 Monate, hinauszögern. Diese erhebliche Verzögerung über die gesetzlich vorgesehenen Fristen hinaus wurde vom Gericht als sittenwidrig und damit als unwirksam eingestuft. Das Urteil betont somit die Wichtigkeit klarer und verbraucherfreundlicher Kündigungsmodalitäten, die nicht durch interne Guthabenstände ausgehebelt werden dürfen. Es schützt die Verbraucher davor, durch solche Klauseln unbewusst oder ungewollt länger an kostenpflichtige Dienste gebunden zu sein, als sie es eigentlich beabsichtigen oder als es das Gesetz erlaubt. Die Klage gegen Netflix wurde von einem Verbraucherschutzverband eingereicht. In der Vorinstanz hatte dieser Verband mit seiner Klage noch keinen Erfolg und war abgewiesen worden. Vor dem Bundesgerichtshof konnte der Verband jedoch die Richter von seiner Argumentation überzeugen und somit einen wichtigen Erfolg für Verbraucherrechte erzielen. Für Nutzer von Streaming-Diensten und ähnlichen Abo-Modellen bedeutet dieses Urteil eine klare Verbesserung ihrer Rechte. Anbieter dürfen die Wirksamkeit einer Kündigung künftig nicht mehr pauschal davon abhängig machen, ob noch Guthaben – beispielsweise aus dem Kauf von Geschenk- oder Gutscheinkarten – auf dem Kundenkonto vorhanden ist. Dies schafft mehr Klarheit und Transparenz im Kündigungsprozess und verhindert, dass Verbraucher durch undurchsichtige Klauseln unnötig finanziell belastet werden. Die Entscheidung des BGH stärkt somit die Position der Verbraucher gegenüber großen Online-Diensten und setzt einen wichtigen Präzedenzfall für zukünftige Auseinandersetzungen in diesem Bereich





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