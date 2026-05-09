Netflix-Film "Das Glück hat acht Arme" mit Sally Field und Lewis Pullman: Mitreißende Romanverfilmung um den intelligenten Riesenoktopus Marcellus

Die Netflix-Serie "Das Glück hat acht Arme" basiert auf dem erfolgreichen Buch von Shelby Van Pelts und erzählt die Geschichte einer introvertierten Witwe, die durch den auffällig klugen und einfühlsamen Riesenoktopus Marcellus (Alfred Molina) helfen soll, ihrer Trauer zu entgehen. Mit Sally Field und Lewis Pullman in den Hauptrollen gelingt eine mitreißende Adaption eines literarischen Klassikers.

Die zweifache Oscarpreisträgerin Sally Field und Lewis Pullman ergreifen im neuen Netflix-Film "Das Glück hat acht Arme" den gleichnamigen Bestseller um einen äußerst klugen und sehr einfühlsamen Riesenoktopus zum Leben.

Spätestens seit dem Netflix-Doku "Mein Lehrer, der Krake" wissen wir um die Intelligenz von Oktopussen. Dies führte bei vielen Fans dazu, dass das wirbellose Tier nachhaltig von ihren Speiseplänen eliminiert wurde. Das war am Höhepunkt der Pandemie - wir alle bedürftig nach Nähe und Natur. Was sich bis heute nicht geändert haben dürfte, weshalb Shelby Van Pelts Roman "Das Glück hat acht Arme" wohl auch zwei Jahre später zum Bestseller wurde.

In der gleichnamigen Netflix-Verfilmung schlüpft Sally Field in die Rolle der introvertierten Witwe Tova, die sowohl ihren Mann als auch vor 30 Jahren ihren Sohn verloren hat. Tova arbeitet als Nacht-Reinigungskraft im Aquarium ihres Heimatstädtchens und ist, neben ihrer Damenstrickrunde, eigentlich nur mit dem Pazifischen Riesenkrake Marcellus befreundet.

Das überaus schlaue und einfühlsame Tier weiß um Tovas Trauma Bescheid und will ihr bei der Bewältigung helfen, was mit dem Auftauchen von Cameron (Lewis Pullman) um eine facette reicher und komplexer wird. Den jungen Mann plagen ähnliche Dämonen wie Tova - Verlust, Trauer, Aussichtslosigkeit. Damit hat der Oktopus alle seine acht Hände voll zu tun, um wieder Harmonie in die Leben der beiden zu bringen.

Ethan (Meaney) hat nicht nur ein Auge für Tova, sondern hat auch den Neuankömmling Cameron (Pullman) in sein Herz geschlossen. Mit sechs Händen weniger zeigt Sally Field einmal mehr, warum man sich in ihrer Gegenwart - selbst wenn es nur am Schirm ist - probieren fühlt, als würde einem die Oma liebevoll umarmen. Ein nicht zu unterschätzender Wohlfühlfaktor, den die zweifache Oscarpreisträgerin auch in diesem Film mühelos einbringt.

Weshalb die Dynamik mit Lewis Pullman, der ihr Enkel sein könnte und nebst den verbindenden Geschichten ihrer Charaktere, so wunderbar funktioniert. Da werden die schauspielerischen Potenziale ihrer jeweiligen möglichen Liebschaften - Colm Meaney für Fields und Sofia Black D'Elia für Pullman - leider gnadenlos vernachlässigt. Ganz im Gegensatz zu Alfred Molina der mit seiner wunderbar sonoren Stimme Marcellus den Riesenkrake reichlich Leben einhaucht.

Und genau darum geht es am Ende, um Leben und alles, was damit einhergeht: Verlust, Trauer, Liebe, Neuanfänge und glückliche Fügung. Denn das Glück ist in diesem Fall kein Vogerl, sondern hat acht Arme





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