Benjamin Netanjahu unterbreitet Gadi Eisenkot ein Regierungsangebot zur Rotationsregelung. Hintergrund sind die laufenden Koalitionsverhandlungen in Israel.

Am Samstagabend überraschte der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die israelische Politiklandschaft mit einem dramatischen Angebot an seinen politischen Rivalen Gadi Eisenkot. Der chef der zentristischen Partei Yashar sollte das Amt des Ministerpräsidenten für die ersten zwei Jahre einer möglichen Einheitsregierung übernehmen. Dies markiert einen signifikanten Wandel in der Verhandlungshaltung Netanjahus, der zuvor strikt darauf bestanden hatte, bei einer solchen Koalition die erste Amtszeit zu führen.

Rotationsmodell mit strategischen Vorbehalten

Netanjahus Vorschlag sieht vor, dass er selbst in den ersten drei Monaten im Amt verbleibt, was auf die angespannte Sicherheitslage zurückgeführt wird. Der eigentliche Machtwechsel an die Spitze der Regierung sollte jedoch nach Ablauf dieser initialen Periode an Eisenkot gehen. Diese Konstruktion einer Rotationsregelung ist in Israel unter dem Begriff Einheitsregierung bekannt und soll die größten Parteien beider Lager vereinen.

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Analysten betrachten diesen Schritt jedoch mit großer Skepsis, da er erst wenige Tage vor dem Ablauf der legislativen Frist unterbreitet wurde. Der Politikredakteur Yossi Verter von der linksliberalen Zeitung Haaretz argumentiert, Netanjahu versuche, die Verhandlungen in die Länge zu ziehen, um schließlich von einer ursprünglichen Einigung abzurücken. Kritiker vermuten dahinter einen schmutzigen Trick, um die Zeit bis zum Mandatsverfall zu überbrücken.

Vergangenheit und Bedenken bezüglich der Worttreue

Das Vertrauen in die Worttreue von Benjamin Netanjahu ist angesichts historischer Vorfälle bescheiden. Bereits im Jahr 2020 einigte er sich mit Benny Gantz, einem früheren Armeechef, auf eine ähnliche Rotationsregelung. Gantz kam jedoch nie an die Spitze der Regierung, da Netanjahu eine Klausel nutzte, um durch die Nichtverabschiedung des Staatshaushalts vorzeitige Neuwahlen herbeizuführen und so im Amt zu bleiben.

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Die Militäranalystin Yitzhak Brik prophezeit in der Zeitung Maariv, Netanjahu könnte absichtlich eine Eskalation, etwa einen weiteren Krieg mit dem Iran, provozieren. Dies würde ihm dienen, um argumentieren zu können, dass ein Machtwechsel mitten im Krieg nicht möglich sei. Solche Szenarien würden die Vertrauensbasis für eine Koalition weiter aushöhlen.

Ra'am und Mansur Abbas als mögliche Alternative

Neben dem Angebot von Netanjahu versucht auch die arabische Partei Ra'am unter Führung von Mansur Abbas, das Blatt zu wenden. Eisenkot bevorzugt eigentlich eine Minderheitsregierung mit Unterstützung von außen, wozu Ra'am eine zentrale Rolle spielen könnte. Um Hindernisse für eine Kooperation mit Gadi Eisenkot aus dem Weg zu räumen, stufte Mansur Abbas die islamistische Hamas am Samstag öffentlich als Terrororganisation ein.

Netanjahu reagierte umgehend und warf dem Ra'am-Chef vor, die israelische Öffentlichkeit zu täuschen. Zwar hatte Mansur Abbas das Massaker der Hamas vom 7. Oktober 2023 bereits als Terrorakt verurteilt, die explizite Einstufung der Organisation als Terrorgruppe zuvor jedoch vermieden, reportedly auch zum Schutz seiner Familie. Nun erhält er privaten Sicherheitsschutz, was seine Position im Koalitionsprozess verändert.

Richterliche Empfehlung und rechtliche Entlastung

Parallel zu den politischen Manövern erhielt Benjamin Netanjahu eine unerwartete Unterstützung aus der Justiz. Vergangene Woche empfahlen die Richter in seinem laufenden Korruptionsprozess der Staatsanwaltschaft überraschend, die meisten Anklagepunkte fallen zu lassen. Dies stärkt Netanjahus Verhandlungsposition erheblich.

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Am Sonntagmorgen wurde bekannt, dass die Anwälte von Netanjahu ein Angebot von Präsident Yitzhak Herzog angenommen haben. Sie sollen in dessen Residenz mit der Generalstaatsanwältin über eine Einigung zur Beendigung des Verfahrens verhandeln. Ein Ende dieses jahrelangen Prozesses könnte die politische Handlungsfähigkeit des Premierministers weiter festigen.

Auswirkungen auf die Wahlsituation von Eisenkot

Der Politikwissenschaftler Yonatan Freeman von der Open University of Israel sieht in einem Bündnis mit Netanjahu auch Vorteile für Gadi Eisenkot. Eine Einheitsregierung würde das Risiko von Neuwahlen minimieren, die Eisenkot bei einer gescheiterten Minderheitsregierung riskieren müsste.

Freeman warnt davor, dass Eisenkot bei einer erneuten Wahl aufgrund des Scheiterns an der Regierungsbildung schlechter abschneiden könnte. Da Präsident Yitzhak Herzog Eisenkot am 8. November das Mandat zur Bildung einer Koalition übertragen hatte, muss dies bis zum 6. Dezember gelingen. Sollte dieser Termin verstreichen, könnte das Mandat an Netanjahu zurückfallen.

Letzte Schritte vor der Frist

Am Sonntagmorgen trafen sich Gadi Eisenkot und Benjamin Netanjahu zu direkten Gesprächen in Tel Aviv. Die Ergebnisse dieser Sitzung waren bei Redaktionsschluss noch nicht öffentlich bekannt. Die Nation beobachtet gespannt, ob es zu einem Durchbruch kommt oder die Skepsis der Analysten berechtigt war. Die Bewegung in den Verhandlungen bleibt volatil, während die Frist für die Regierungsbildung unaufhaltsam näher rückt.