Beim Nestroy-Theaterpreis im Wiener Volkstheater wurde die geschlechtsspezifische Unterscheidung bei Schauspielpreisen aufgehoben. Die Jury ehrt Sofia Löffler und weitere Künstler für herausragende Leistungen.

Das Wiener Volkstheater markiert mit der diesjährigen Verleihung des Nestroy-Theaterpreis es einen historischen Wendepunkt in der österreichischen Theaterlandschaft. Zum ersten Mal in der Geschichte der Auszeichnungen wurde die bislang übliche geschlechtsspezifische Trennung der Kategorien für die beste schauspielerische Leistung vollständig aufgehoben. Anstelle der früheren Preise für Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler wird nun eine einheitliche Kategorie für das gesamte Schauspielensemble verliehen, was die Gleichstellung der künstlerischen Leistungen widerspiegelt.

Neue Kategorien und Preisträger im Fokus

Die Moderatorinnen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher geleiteten den Abend durch das neu strukturierte Programm. Die erste große Würdigung ging an Sofia Löffler, die sich in der neu geschaffenen Kategorie "Bestes Schauspiel" durchsetzen konnte. Sie wurde für ihre herausragende Darstellung der Hauptfigur Nora in der österreichischen Erstaufführung des Stücks "Nora oder Wie man das Herrenhaus kompostiert" von Siva Ben Yishai im Wiener Schauspielhaus geehrt. Ihre Leistung setzte sich erfolgreich gegen andere renommierte Kandidaten durch, darunter Johanna Mahaffy, die als Jessica in "Die schmutzigen Hände" von Jean-Paul Sartre am Theater in der Josefstadt zu sehen war, sowie Tim Werths, der den Fürsten Andrei Bolkonski in der Inszenierung von "Krieg und Frieden" von Leo Tolstoi auf den Festspielen Reichenau verkörperte.

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Anerkennung für Nebenrollen und Regie

Neben der Hauptauszeichnung wurden auch andere künstlerische Leistungen mit dem Nestroy-Preis gewürdigt. Den Preis für die beste Nebenrolle erhielt Nina Siewert für ihre Darstellung der Ilona. Sie spielte diese Rolle bei der Uraufführung des Stücks "Isidor" nach Shelly Kupferberg von Caroline Bruckner und Philipp Stölzl im Akademietheater. Darüber hinaus wurde Felicitas Bruckner für ihre Regiearbeit am Volkstheater ausgezeichnet. Sie wurde für die Inszenierung des Stücks "Caché" geehrt, das auf dem gleichnamigen Film von Michael Haneke basiert und am selben Abend im Volkstheater präsentiert wurde.

Bestes Stück und internationale Einflüsse

Die Kategorie "Bestes Stück" ging an "Unter Tieren" von Elfriede Jelinek. Die Produktion war eine Koproduktion der Salzburger Festspiele und des Burgtheaters und setzte sich als herausragendes Theaterwerk des Jahres durch. Die Auszeichnung unterstreicht die anhaltende Relevanz und die künstlerische Stärke von Elfriede Jelineks Werk in der aktuellen Spielzeit. Die Jury würdigte dabei die komplexe Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Strukturen, die im Stück thematisiert wird.

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Nominierungen und Sonderpreise

Auch das Linzer Landestheater war mit einer Nominierung im Bereich des Spezialpreises vertreten, musste sich jedoch geschlagen geben. Die Produktion "Eichmann vor Gericht" unter der Regie von Peter Wittenberg unterlag der Koproduktion "Biedermann und die Brandstifter. Eine Heimsuchung" des Theaters am Lend in Zusammenarbeit mit Das Planetenparty Prinzip. Dennoch gab es für Linz eine positive Überraschung: Die Musikerin und Schauspielerin Jelena Poprzan erhielt den neu geschaffenen Nestroy-Preis für die beste Musik. Ihre Leistungen wurden in zwei Arbeiten in die Bewertung der Jury aufgenommen, nämlich in "Die verschissene Zeit" von Barbi Markovic (Koproduktion von Kosmos Theater und Splitscreen Entertainment) sowie in der Linzer Produktion "Radio Sarajevo" von Tijan Sila unter der Regie von Sara Ostertag (Koproduktion TEATA Wien).

Historische Kontextualisierung

Die Veranstaltung fand im Kontext des Jubiläums "400 Jahre Bauernkrieg" statt, wobei der Fokus auf der Kunst lag, einander mit allen Widersprüchen auszuhalten. Diese historische Einordnung verleiht den diesjährigen Preisen eine zusätzliche Dimension der gesellschaftlichen Reflexion. Die Abschaffung der geschlechtsspezifischen Kategorien markiert nicht nur einen Preisewechsel, sondern auch eine grundsätzliche Neuausrichtung hin zu einer inklusiveren Bewertungskultur im österreichischen Theaterbetrieb. Die Preisträger wurden dabei für ihre individuelle künstlerische Stärke und ihre Fähigkeit geehrt, komplexe Charaktere und gesellschaftliche Fragestellungen auf die Bühne zu bringen.