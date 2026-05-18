Nesterval's Postapokalyptische Nibelungen-Saga: "Donaugold" und "Wallden"

Nesterval, ein Wiener Performancekollektiv, hat für die Wiener Festwochen zwei parallele Stücke zur Nibelungen-Saga kreiert, die den postapokalyptischen Österreich zeigen. "Donaugold" erzählt von einer autoritären Partydiktatur, während "Wallden" eine naturnahe Hippiekommune widerspiegelt. Beide Stücke sind bereits ausverkauft und entführen Zuschauer und Zuschauerinnen in utopische Gemeinschaften, die an sich selbst scheitern.

Das Wiener Performancekollektiv Nesterval macht Theater zum Mitmachen und gilt damit längst als Kult. Für die Wiener Festwochen hat sich die queer Gruppe gleich zwei parallele Stücke ausgedacht, die die Nibelungen-Saga im postapokalyptischen Österreich weiterspinnen: "Donaugold" zeigt eine autoritäre Partydiktatur, "Wallden" eine naturnahe Hippiekommune.

Beide Stücke sind längst ausverkauft – und beide entlarven mit theatralen Mitteln, wie utopische Gemeinschaften an sich selbst scheitern.

"Hast du ein Problem mit Anpassung? ", fragt eine Performerin im schwarzen SM-Lederoutfit streng. Im Wiener Theaterhaus Brut am früheren Nordwestbahnhofgelände beginnt "Donaugold" mit einem ruppigen Gesundheitscheck. Das Publikum bekommt ein 3-D-Brillen-artiges Gesichtsvisier verpasst und soll im Lauf des Stücks aussortiert werden: Nur 57 von 100 Personen werden als neue "Heloten" – als Dienerschaft – für Kriemhilds dekadente Untergrundorganisation ausgewählt, die täglich bis vier Uhr in der Früh feiern will.

Besucher und Besucherinnen müssen dafür ihren Gehorsam unter Beweis stellen, indem sie Tiere mimen, Wissensfragen beantworten oder aus einem SM-Buch der 1970er Jahre vorlesen. Alternativen gibt es nicht. Das Stück spielt im Jahr 2044 nach sogenannten "Donaukriegen". Wasser ist extrem knapp geworden, nur zwei Gemeinschaften haben die Klimakatastrophe überlebt.

Das autoritäre Szenario am eigenen Leib zu erfahren ist unangenehm – aber genau das macht es spannend: Wie weit geht man mit? Wie viel Widerspruch ist erlaubt? Wann wird aus Mitspielen Mittäterschaft? Umarmungen und Utopie in "Wallden" Die zweite Gemeinschaft trägt den Namen "Wallden", inspiriert von Henry David Thoreaus Zivilisationskritik-Klassiker "Walden".

Eineinhalb Kilometer entfernt, im idyllischen Areal des Augartenspitzes, inszeniert Nesterval das Parallelstück als eng verzahnte, spiegelbildliche Produktion. Hier empfängt man die Besucherinnen und Besucher mit Gitarrenklängen und Räucherstäbchen: "Hallo, schöne Menschen. Ihr habt aber eine tolle Energie!

" In verschiedenen Tipi-Zelten lernt man Überlebenstipps wie Feuermachen, Fertigkeiten für die Gründung einer eigenen Gemeinschaft. Der Glaubenssatz "Liebet und lebet" wird mit vielen Umarmungen und Wangenstreicheln gelebt, wer körperliche Nähe mit Fremden nicht mag, könnte auch hier an Grenzen stoßen.

Allerdings legt Nesterval sein immersives Mitmachttheater nicht so heftig an wie etwa das Theaterduo Signa, das letztes Jahr bei den Festwochen gastierte: Wer sich im Hintergrund halten will, darf das tun. Zerschlissene Kleidung, bemalte Gesichter: Das "Wallden"-Kollektiv lebt ressourcenschonend mit der NaturIm Programmheft der Wiener Festwochen werden Nesterval als "Popstars derfreien Wiener Szene" angekündigt – kein Wunder: Die Tickets für die Aufführungen sind immer extrem begehrt, auch "Wallden" und "Donaugold" waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft.

Begonnen hat alles, als Martin Finnland, der Kopf der Gruppe, 2015 an einer Schnitzeljagd teilnahm und gemeinsam mit Dramaturgin Teresa Löfberg beschloss, das Konzept im Freundeskreis auszubauen. Was als interaktive Spiele mit Partycharakter begann, entwickelte sich zunehmend zu ernsthaften thematischen Auseinandersetzungen – etwa über die Verfolgung homosexueller Menschen im Nationalsozialismus im Nestroy-nominierten Stück "Die Namenlosen" (2023).

Zuletzt führte der Weg auch in große Institutionen. 2024 inszenierte Nesterval zur Eröffnung der neuen Staatsopernspielstätte NEST Richard Wagners "Götterdämmerung" – genau jenes Stück, an das "Donaugold" und "Wallden" nun anknüpfen





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