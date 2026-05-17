Nepal: Kami Rita Sherpa erklommen den höchsten Berg der Welt zum 32. Mal, Lhakpa Sherpa zum elften Mal

Der Bergsteiger-Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle für Nepal. Es gibt aber immer wieder auch Kritik an einem zu großen Ansturm auf den Mount Everest.

Der 56-"jährige Kami Rita Sherpa erklommen der höchsten Berg der Welt am Sonntag zum 32. Mal, wie das nepalesische Tourismusministerium mitteilte. Das sind mehr als jeder andere Mensch.

Die 52-"jährige Lhakpa Sherpa, Rekordhalterin bei den Frauen, erklommen den 8.849 Meter hohen Mount Everest inzwischen zum elften Mal.

"Das ist ein weiterer Meilenstein in der Bergsteiger-Geschichte Nepals", sagte ein Sprecher des Tourismusministeriums. Die Rekorde seien auch gut für andere Bergsteiger:"Indem sie durch einen gesunden Wettbewerb am Everest Rekorde brechen, helfen sie, das Bergsteigen sicherer, würdiger und besser gemanagt zu machen.





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