Nepal erteilt Rekordanzahl an Angstklimmerseiten für die Hauptsaison 2024

Trotz Unruhen und Kriegs in Nepal und dem Nahen Osten hat das Tourismus- und Kulturministerium Rekordanzahl an Genehmigungen an Kletterer für die Hauptsaison erteilt. 492 Personen werden den Mount Everest anstreichen, die Rekordzahl lag im vergangenen Jahr bei 478 Personen. Nepal kassierte bereits mehr als 7,1 Millionen Dollar Einnahmen in der Hauptsaison 2024.

Bis zum Freitag wurden nach Angaben des Tourismus - und Kulturministeriums in Kathmandu 492 Zulassungen für Kletterer aus 55 Ländern ausgegeben, die den Everest-Gipfel erreichen wollen.

Trotz der Unruhen in Nepal im vergangenen September und des Kriegs im Nahen Osten ist eine Rekordzahl an Genehmigungen an Kletterer für die diesjährige Hauptsaison erteilt worden. 492 Bergsteiger wollen den Mount Everest erklimmen. Die vorige Rekordzahl lag bei 478 und stammt aus dem Jahr 2023. Im vergangenen Jahr gab es 468 Zulassungen für die Besteigung des 8849 Meter höchsten Bergs der Erde





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kletterer Tourismus Nepal Hauptsaison Recordzahl Angstklimmerseiten

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Verletzungsrisiko für Frauen 60 Prozent (!) höherEine neue Studie der TU Graz, für die Verkehrsunfälle der Jahre 2012 bis 2024 analysiert wurden, zeigt: Frauen wurden deutlich häufiger verletzt ...

Read more »

Erstmals seit Oktober 2024 wieder positive AußenhandelsbilanzDer internationale Handel kam im Februar wieder in Schwung. Vor allem wegen gestiegener Exporte nach Deutschland.

Read more »

Ein hoher Aktienkurs ist besser als Kanzler Merz: So will die Commerzbank die Übernahme durch die UniCredit verhindernInsidern zufolge wird die Commerzbank am Freitag noch härtere Maßnahmen vorstellen, um den Aktienkurs, der sich seit 2024 fast verdreifacht hat, weiter zu steigern.

Read more »

Art Austria 2024: Kunstmesse im Palais Auersperg feiert interdisziplinären NeuanfangDie 19. Ausgabe der Art Austria im Palais Auersperg in Wien präsentiert sich als interdisziplinäre Plattform für Kunst, Musik, Mode und Kulinarik. Mit einer Kooperation zwischen Gmundner Keramik und einem zeitgenössischen Künstler sowie prominenten Gästen aus Politik und Gesellschaft feierte die Messe einen erfolgreichen Auftakt. Bis zum 10. Mai bietet die Ausstellung ein vielfältiges Programm für Kunstliebhaber und Kulturinteressierte.

Read more »